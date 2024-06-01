Определились все участники плей-офф чемпионата Европы по футболу 2024 года

Стали известны все сборные, пробившиеся в 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 в Германии.

По итогам группового этапа 16 сборных вышли в плей-офф, где разыграют титул в матчах на выбывание:

Группа А: Германия и Швейцария;

Группа В: Испания и Италия;

Группа С: Англия и Дания;

Группа D: Австрия и Франция;

Группа Е: Румыния и Бельгия;

Группа F: Португалия и Турция;

Ещё четыре команды вышли в плей-офф с третьего места: Нидерланды, Словакия, Словения и Грузия.

В 1/8 сыграют: Швейцария — Италия, Германия — Дания, Англия — Словакия, Испания — Грузия, Франция — Бельгия, Португалия — Словения, Румыния — Нидерланды, Австрия — Турция.

Всё самое интересное о чемпионате Европы по футболу в Германии — в спецпроекте RT.

Ранее сообщалось, что впервые в истории Евро четыре сборные набрали одинаковое количество очков в группе.