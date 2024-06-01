Определились все участники плей-офф чемпионата Европы по футболу 2024 года
Стали известны все сборные, пробившиеся в 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 в Германии.
По итогам группового этапа 16 сборных вышли в плей-офф, где разыграют титул в матчах на выбывание:
Группа А: Германия и Швейцария;
Группа В: Испания и Италия;
Группа С: Англия и Дания;
Группа D: Австрия и Франция;
Группа Е: Румыния и Бельгия;
Группа F: Португалия и Турция;
Ещё четыре команды вышли в плей-офф с третьего места: Нидерланды, Словакия, Словения и Грузия.
В 1/8 сыграют: Швейцария — Италия, Германия — Дания, Англия — Словакия, Испания — Грузия, Франция — Бельгия, Португалия — Словения, Румыния — Нидерланды, Австрия — Турция.
Всё самое интересное о чемпионате Европы по футболу в Германии — в спецпроекте RT.
Ранее сообщалось, что впервые в истории Евро четыре сборные набрали одинаковое количество очков в группе.