Очевидное невероятное: голы Кварацхелии и Микаутадзе помогли Грузии победить Португалию и выйти в плей-офф Евро-2024

Грузия обыграла Португалию в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы и сенсационно пробилась в плей-офф. Уже на 92-й секунде счёт открыл Хвича Кварацхелия. А в самом начале второго тайма Жорж Микаутадзе реализовал пенальти, назначенный за фол Антониу Силвы на Луке Лочошвили. В параллельной встрече Турция вырвала победу у Чехии благодаря голу Дженка Тосуна на 94-й минуте и отправила соперника домой. При этом подопечные Ивана Гашека большую часть противостояния провели в меньшинстве из-за удаления Антонина Барака.

Очки Микаутадзе и финты Кварацхелии

После вылета Украины Грузия осталась единственной страной с постсоветского пространства, чья сборная могла пробиться в плей-офф Евро-2024. Для этого необходимо было решать нелёгкую задачу — брать верх над Португалией. В случае ничьей подопечные Вилли Саньоля завершали борьбу, даже если поднимались на третье место.

Облегчало задачу отсутствие мотивации у соперников, которые, набрав шесть очков, гарантировали себе первое место. А потому тренер считал, что добиться успеха реально.

«У Португалии фантастическая команда, в которой много топовых игроков, но пока у нас останется хоть малейший шанс выйти из группы, все мои футболисты и я будем мечтать об этом до самого конца», — цитирует его официальный сайт УЕФА.

Что касается селесао, то любопытно было, насколько масштабную ротацию проведёт Роберто Мартинес. При этом тот сразу отметил, что Криштиану Роналду останется в старте, чтобы не выпадать из соревновательного ритма. В итоге помимо него из основы с первых минут вышел только Диогу Кошта.

У грузин в строю остался Хвича Кварацхелия, в концовке предыдущей встречи покидавший поле, прихрамывая. У него имелась двойная мотивация, поскольку вингер «Наполи» изъявил желание получить футболку от Роналду.

Судьбоносная встреча стартовала для них лучше не придумаешь. И именно Хвича, у которого до того в Германии не было ни очка, сумел открыть счёт. Уже в дебюте Гонсалу Инасиу выполнил крайне неудачный пас в центр прямо на Жоржа Микаутадзе. Нападающий совершил ускорение и отдал пас налево на набегающего Кварацхелию. А тот спокойно пробил под опорную ногу вратарю.

Так грузины сенсационно повели, а соперники пропустили самый быстрый мяч в своей истории в финальных стадиях чемпионатов Европы — на 92-й секунде. Микаутадзе же к двум голам в рамках турнира добавил результативную передачу.

Далее коллектив Саньоля спокойно отошёл в оборону и выстроился сзади линией в пять защитников, к которым постоянно опускались ещё три хавбека. На чужой половине Микаутадзе и Кварацхелия при необходимости включали высокий прессинг, пользуясь несыгранностью защитников.

Впереди у селесо тоже мало что получалось. Но словно зарядил партнёров своей уверенностью Роналду. На 17-й минуте он нанёс мощнейший выстрел со стандарта, с которым Георгий Мамардашвили справился с огромным трудом. После подопечные Мартинеса забрали мяч под свой контроль и до перерыва владели им 70%.

Но проникать в штрафную удавалось нечасто. Да и главная звезда — Роналду — больше нервничал и спорил с судьями. За это он даже получил жёлтую карточку. Оставалось уповать на дальние выстрелы и редкие ошибки голкипера. Например, Жоау Феликс, воспользовавшись помаркой Мамардашвили на выходе на подаче углового, немного не попал в ближний. А чуть ранее Георгий справился с дальним ударом Жоау Пальиньи. Но в целом грузины держались.

После перерыва португальцы вышли на поле разозлёнными и ещё больше прижали соперников к воротам. Тут же благодаря стандартам удалось создать пару моментов. Выстрел Роналду в последний миг заблокировал защитник, а Данилу Перейра с нескольких метров не попал в створ. Казалось, вот-вот, грузины дрогнут.

Но вместо того, чтобы пропустить, они в ответной атаке заработали пенальти. На этот раз Антониу Силва в штрафной не успел за Лукой Лочошвили и ударил его по ноге. Пусть контакт получился минимальным, этого оказалось достаточно, чтобы рефери на VAR проверили эпизод и пригласили Сандро Шерера к монитору. Изучив повтор, швейцарец указал на точку.

Микаутадзе же, как и в поединке с чехами, продемонстрировал наличие железных нервов. Диогу Кошта угадал направление полёта мяча, но удар форварда «Меца» в правый нижний от себя угол получился идеальным. Это позволило ему с тремя голами не только единолично возглавить гонку бомбардиров турнира, но и подняться на первое место по числу очков (3 + 1).

Пусть до финального свистка оставалось более получаса, противостояние было фактически завершено. Португальцы на автомате шли вперёд, но без особых мотивации и желания. А на 66-й минуте Мартинес вдобавок убрал с поля Роналду, который пока так и не сумел отличиться на данном турнире.

Подопечные Саньоля не только продолжали образцово действовать в обороне, не оставляя свободных зон, но и организовывали контрвыпады. Особенно хорош на открытом пространстве был Кварацхелия, издевавшийся над опекунами и вынуждающий их фолить. Дело вполне могло дойти и до разгрома, если бы Георгий Чакветадзе в убойном моменте попал под перекладину.

И лишь в компенсированное время фавориты активизировались и создали несколько подходов. Но Мамардашвили не собирался пропускать. Он совершил в общей сложности пять сейвов и оформил «сухарь».

Финальный свисток ознаменовал форменное безумие. Сборная Грузии в полном составе высыпала на газон и устроила кучу-малу. А на трибунах «Фельтинс-Арены» тысячи соотечественников не верили в собственное счастье.

Дебютант чемпионата Европы не просто выступил достойно, но пробился в плей-офф. Правда, в 1/8 финала дружине Саньоля предстоит сойтись с самой Испанией. Но, кажется, после победы над Португалией это в коллективе никого не пугает.

Удаление Барака и выстрел Тосуна

Не менее интересен был параллельный матч между Чехией и Турцией. Здесь всё оказалось просто. Даже поражение с определённой разницей устраивало подопечных Винченцо Монтеллы и выводило в плей-офф с третьей строчки. Визави же требовалась исключительно победа. Зато в таком случае они становились вторыми.

Невольно вспоминалось противостояние данных коллективов на Евро-2008. Тогда они тоже сошлись в заключительном туре группового этапа. Турки уступали со счётом 0:2, но в концовке отличились трижды и не только продолжили борьбу, но и в итоге добрались до полуфинала. Спустя восемь лет они сошлись на аналогичной стадии, и чехи опять уступили и отправились домой. Правда, и оппоненты по дополнительным показателям не сумели выйти в плей-офф с третьей строчки.

Неудивительно, что именно дружина Ивана Гашека активнее начала встречу. Футболисты пытались прорваться вперёд по флангам и выполняли подачи в чужую штрафную. Казалось, данная тактика способна дать плоды. Например, Мерт Гюнок уже в дебюте с трудом справился с выстрелом Лукаша Провода в дальний угол.

Да и в дальнейшем чехи смотрелись интереснее. Чего стоит эпизод, когда Давид Юрасек на добивании после очередного сейва вратаря пробил прямо в него. А Робину Граначу чуть позже откровенно не хватило везения, когда он прибежал вперёд на подачу стандарта и выстрелил немного выше.

Кто знает, как бы сложился матч, если бы не Антонин Барак, который за десять минут умудрился получить два необязательных «горчичника». Сначала он сорвал контрвыпад оппонентов, а затем в центре поля зачем-то ударил по ногам Салиха Озджана.

В большинстве турки выровняли игру и попытались максимально её засушить. Это работало. Моменты практически перестали возникать, зато достаточно было стычек и нарушений правил.

А когда сразу после перерыва Хакан Чалханоглу открыл счёт, казалось, интрига умерла. Затяжная атака включила в себя сразу несколько выстрелов, с одним из которых справился Индржих Станек. Однако ничего поделать с добиванием от хавбека «Интера» он не сумел. В довершение всех бед, вратарь получил повреждение, и его пришлось менять на Матея Коваржа.

К чести чехов, они руки не опустили. А Гашек бросил в бой помимо резервного голкипера сразу двух мощных нападающих — Яна Кухту и Томаша Хоры.

И именно последний по истечении часа помог коллективу восстановить равновесие. В чужой штрафной он навязал борьбу Гюноку и выполнил скидку, а Томаш Соучек с линии вратарской не оставил шансов вратарю. Судьи провели эпизод на предмет нарушения правил со стороны ассистента, но не обнаружили его. Более того, незадолго до финального свистка ещё один резервист Кухта вовсе вывел команду вперёд, но данный гол арбитры всё же отменили из-за фола в атаке.

В концовке пошла открытая игра с одинаковыми шансами на успех, ведь обе стороны не устраивал такой счёт. Например, турки понимали, что с учётом результата в параллельной встрече, рискуют опуститься на третью строчку и в 1/8 финала попасть на Испанию.

И на 94-й минуте удача улыбнулась именно им. Вышедший на замену Дженк Тосун получил снаряд в левой части штрафной, сместился чуть правее и закрутил его точно под дальнюю штангу.

Неудивительно, что после финального свистка нервы не выдержали у всех, и на поле разгорелась массовая потасовка. А Томаш Хоры по итогам стычки даже получил вторую жёлтую за агрессивное поведение.

Понять чехов можно, ведь турки в третий раз за последние 16 лет отправили их домой со стадии группового этапа континентального первенства. Янычары же в последний мог взлетели на вторую позицию и теперь сыграют в 1/8 финала с Австрией.