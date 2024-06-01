Обмен голами во Франкфурте и нули в Штутгарте: Румыния отстояла первое место, Бельгия выбила Украину с Евро-2024

Бельгия сыграла вничью с Украиной в заключительном туре группового этапа чемпионата Европы по футболу. На двоих соперники нанесли 25 ударов по воротам, но так и не смогли отметиться забитыми мячами. При этом Георгий Судаков в компенсированное время упустил отличный момент, пробив прямо во вратаря. В параллельной встрече Словакия и Румыния разошлись миром, как и предсказывали эксперты: на гол Ондрея Дуды головой последние ответили реализованным пенальти Рэзвана Марина. Таким образом, все команды набрали по четыре очка, но по дополнительным показателям подопечные Сергея Реброва уступили конкурентам и покинули турнир.

Отчаянное положение Украины

В преддверии заключительного тура все команды — участницы группы E имели в своём активе по три очка, но при этом большинству из них хватало и ничьей для выхода в плей-офф. Это касалось не только возглавлявших группу Румынии и Бельгии, но даже Словакии, уступавшей лишь Нидерландам в рейтинге сборных, занявших третьи места в своих квартетах. Не устраивал такой исход лишь Украину. Подопечные Сергея Реброва потерпели разгромное поражение на старте турнира, а для прохода в следующий раунд были вынуждены побеждать в третьем матче. При этом схлестнуться им предстояло не с кем-нибудь, а с пусть уже и не такими грозными, но по инерции причисляемыми к элите европейского футбола «красными дьяволами».

Правда, слабостей у бельгийцев было предостаточно. И речь шла не только о вратарской линии, по прихоти Доменико Тедеско не досчитавшейся одного из лучших голкиперов мира в лице Тибо Куртуа, но и оборонительной. На Евро-2024 наставник попробовал схему как с двумя, так и с тремя центральными, но сверхнадёжным не выглядело ни одно, ни второе сочетание. Ян Вертонген доживал свой футбольный век и был уже не так хорош, как раньше, а Вауту Фасу, Артуру Теате и Зено Дебасту явно не хватало мастерства. И всё бы ничего, но компенсировать это вдохновенной игрой в нападении не получалось. Ромелу Лукаку хоть и входил в десятку самых бьющих спортсменов первенства, так и не мог открыть счёт голам, а стараний великолепного Кевина Де Брёйне было недостаточно.

Хотя и у подопечных Реброва проблем было предостаточно. Четыре пропущенных мяча явно указывали на отсутствие баланса в защите. Не всё в порядке было и в атаке, где свой статус никак не мог подтвердить лучший бомбардир Ла Лиги прошедшего сезона Артём Довбик. Плюс ко всему недобрым знаком виделось отсутствие Михаила Мудрика и Виктора Цыганкова на открытой тренировке. Впоследствии опасения подтвердились — оба не попали даже в заявку. А на скамейке оставили ещё одну звезду — Александра Зинченко из «Арсенала».

Промахи Довбика и тщетные старания Де Брёйне

Однако на этом сюрпризы не закончились. Ребров рискнул и с первых минут выпустил на поле сразу двух форвардов — Довбика и Романа Яремчука. А Тедеско ответил ему очередной сменой схемы. На этот раз он отдал предпочтение расстановке 4—2—3—1, а правый фланг отдал на откуп Леандро Троссарду. Хотя победный матч с румынами «красные дьяволы» начинали не с ним, а с Доди Лукебакио.

И в первом тайме Троссард вновь был не особо заметен. Всю основную работу проделывал Де Брёйне, успевавший как разгонять, так и завершать атаки. Уже на седьмой минуте он вывел Лукаку один на один с Анатолием Трубиным, но многострадальный нападающий пробил низом, слабо и прямо во вратаря. А чуть позднее и сам Кевин мог ворваться в штрафную противника, но разрезающий пас Амаду Онаны оказался чуть сильнее, чем нужно. Однако самый запоминающийся эпизод с его участием произошёл в заключительной трети отрезка, когда полузащитник «Манчестер Сити» прямым ударом с 30 м чуть было не застал врасплох голкипера. И это несмотря на попытки болельщиков помешать ему исполнить стандарт с помощью лазерной указки.

Что касается Украины, то даже отсутствие реактивных Мудрика и Цыганкова не мешало им временами разрывать оборону Бельгии быстрыми контрвыпадами. Но в завершающей стадии не клеилось, а особенно часто ошибался Довбик. Если Яремчук выжимал максимум буквально из каждого эпизода и даже успел отметиться двумя неплохими ударами, то Артём либо мешкал, либо бил крайне неточно. Именно форвард «Жироны» запорол отличную атаку три в два, а потом не смог попасть в створ из убойной позиции.

Можно было предположить, что после перерыва в активности прибавят оба коллектива. Ведь Украина по-прежнему оставалась на четвёртой строчке, а Бельгия не могла чувствовать себя в безопасности, ведь пропущенный гол оставлял их без путёвки в 1/8 финала. Но поначалу всё произошло с точностью до наоборот. У жёлто-синих напрочь перестали проходить скоростные атаки, а «красные дьяволы» никак не могли взломать массированную защиту визави. Лукаку же продолжал смотреться инородным телом. Сначала он не поспел на прострел в одиночку тащившего сборную Де Брёйне, а потом невразумительно пробил из пределов штрафной. Но несмотря на всё это, Тедеско отказывался менять габаритного нападающего.

В итоге сделал он это лишь за минуту до окончания основного времени. И к этому моменту Ромелу всё же совершил пару действий со знаком «плюс». Сначала сыграл в стенку и вывел на удар вышедшего со скамейки Янника Феррейру Карраско, а потом сам ворвался в штрафную и покатил низом. Но так и не смог отличиться на групповом этапе Евро.

Украина же до последнего шла вперёд и вполне могла сотворить сенсацию, оставив Бельгию без плей-офф. Но попытка Руслана Малиновского закрутить мяч в ворота с углового не привела к сотворению шедевра — на ленточке сработал Кун Кастельс. Не принесли ей успех и выстрелы Довбика и Георгия Судакова. Первый попал в сетку с внешней стороны, а второй — прямо в руки голкиперу.

Таким образом, Бельгия удержала нужную ей ничью и по дополнительным показателям осталась одним из лидеров квартета E, в то время как Украине приходилось рассчитывать лишь на то, что в параллельном матче будет выявлен победитель.

Ничья под проливным дождём

Наверняка многие предполагали, что Словакия и Румыния не станут рвать жилы, а спокойно и уверенно будут удерживать ничейный счёт. Но, вопреки ожиданиям, первый тайм выдался довольно боевым и даже результативным. На двоих команды нанесли аж 16 ударов по воротам и по разу поразили их. Причём первыми это сделали подопечные Франческо Кальцоны, благо оборона соперника не могла похвастаться надёжностью.

За первую половину отрезка словаки четырежды били из пределов штрафной, а на 24-й минуте наконец конвертировали количество в качество. Юрай Куцка подал с правого края, а Ондрей Дуда «отклеился» от Рэзвана Марина и замкнул навес головой. И не только вывел свою сборную вперёд, но и изменил положение дел во всём квартете. Словакия поднялась на первую строчку, Румыния опустилась аж на четвёртую, пропустив и Бельгию, и Украину.

Такое положение дел не могло устраивать жёлтых, остаток тайма отыгравших первым номером. Однако стараний великолепного Андрея Рациу было недостаточно. Тот здорово подключался к атакам и опасно бил, но застать врасплох Мартина Дубравку никак не удавалось. Пока на помощь не пришёл Янис Хаджи. Сын легендарного футболиста спровоцировал фол со стороны Давида Ганцко на линии штрафной и заработал 11-метровый. К точке подошёл всё тот же Марин и исправился за свою оплошность в эпизоде с пропущенным голом, послав мяч аккурат в девятку.

После перерыва на авансцену вышли не сами команды, а стихия. Во Франкфурте стеной пошёл ливень, делавший само пребывание спортсменов на поле не самым приятным. Но даже в таких условиях те старались не забывать об атаке. У номинальных хозяев счастья попытали Давид Стрелец и Лукаш Гараслин, у гостей — всё тот же Марин и Денис Дрэгуш. Но с дальним выстрелом первого справился Дубравка, а второй зарядил по воробьям. Если таковые остались на «Дойче Банк Арене», несмотря на дождь.

Однако на этом запал коллективов иссяк, и в последние 25 минут те ограничились лишь одним ударом на двоих. Его автором стал защитник Денис Вавро, но вряд ли его выстрел с 30 м можно назвать хотя бы отдалённо опасным. Словакия и Румыния обошлись без сюрпризов и ожидаемо разошлись миром, оставив Украину за бортом.