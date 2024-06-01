Cборная Грузии впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы

Cборная Грузии победила команду Португалии и впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы.

Встреча группы F в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена» завершилась со счётом 2:0.

Грузия, набрав четыре очка, с третьего места вышла в плей-офф турнира. Португалия с шестью очками расположилась на первом месте.

Таким образом, сборная Грузии впервые в своей истории вышла в плей-офф турнира.

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Ранее определились все участники плей-офф чемпионата Европы по футболу 2024 года.