Град автоголов, обилие рекордов, отменённые мячи Лукаку и жуткая травма Варги: чем запомнился групповой этап Евро-2024

Из 81 мяча, пока забитого на чемпионате Европы по футболу, 14 влетели в ворота после дальних ударов, а ещё семь — благодаря срезкам и рикошетам игроков защищающихся команд. Криштиану Роналду и Ромелу Лукаку ни разу не отличились в трёх встречах, а Недим Байрами и Кевин Чобот стали авторами самого раннего и позднего голов в истории турнира. Георгий Мамардашвили повторил достижение Александра Колинько по числу сейвов и помог Грузии впервые в истории пробиться в плей-офф, а в квартете E все четыре команды набрали одинаковое количество очков. О главных событиях группового этапа Евро-2024 — в материале RT.

Дружественный огонь

Пожалуй, одной из самых обсуждаемых тем на чемпионате Европы по футболу стало большое количество мячей, отправленных в собственные ворота. Причём эта тенденция наметилась ещё три года назад, когда за один турнир было оформлено больше автоголов, чем за все предыдущие, вместе взятые. Вплоть до 2021-го команды лишь девять раз забивали сами себе, а в XX веке и вовсе сделали это лишь дважды. В 1976-м медвежью услугу соотечественникам оказал представитель Чехословакии Антон Ондруш, и лишь спустя 20 лет компанию ему составил болгарин Любослав Пенев.

Однако на Евро-2020 сборные разразились 11 автоголами, а на первенстве в Германии в эту копилку уже добавилось ещё семь. И хотя до повторения рекорда по числу мячей в свои ворота на групповой стадии не хватило одной срезки, называть это обидной случайностью уже нельзя. Но и объяснить исключительно падением уровня команд ввиду расширения состава участников не получается. Ведь такие казусы в последние годы случались с игроками не только скромных по футбольным меркам Албании, Финляндии и Северной Ирландии, но также Германии, Италии, Нидерландов и Испании.

Дальнобойная артиллерия

Ещё одной особенностью группового этапа Евро-2024 стало большое число точных ударов издали. Уже по окончании первого тура таких набралось аж 11, что составило почти треть от всех голов (34). И пусть впоследствии сборные сбавили обороты и лишь трижды послали мяч в сетку из-за пределов штрафной, всё равно помогли нынешнему турниру заметно выделяться на фоне предыдущих.

Для сравнения, на чемпионате мира в Катаре точные выстрелы с дальней дистанции были зафиксированы всего 12 раз, а впервые это произошло аж в 17-й встрече первенства — между Ираном и Уэльсом. Да, на Евро-2020 такое происходило чаще — 19 раз. Но не стоит удивляться, если в Германии удастся превзойти эту планку.

Ввиду разницы в уровне (или по иным причинам, как в случае с Англией) многие коллективы предпочитают защищаться низким блоком, что буквально вынуждает оппонентов бить из-за пределов штрафной. И нередко этот риск оправдывается. Достаточно вспомнить шедевры Флориана Вирца и Эмре Джана в матче открытия, а также «пушки» Мортена Юльманна и Мерта Мюльдюра.

Вмешательство VAR

В общей же сложности за групповую стадию первенства континента был забит 81 мяч, хотя у сборных были все шансы дотянуть до 90. Однако девять раз взятие ворот отменяли после просмотра VAR. При этом на мундиале в Катаре суммарно были не засчитаны десять голов, а на ЧЕ-2020 — всего семь.

Пять раз судья не указывал на центр из-за офсайда, дважды — после попадания мяча в руку, а ещё по разу — из-за фола и нарушения правил исполнения 11-метрового. Такой конфуз постиг Хорватию в матче с Испанией, когда не реализовавший пенальти Бруно Петкович не выключился из эпизода и всё же оставил не у дел Унаи Симона. Правда, ассистировавший ему Иван Перишич зашёл в штрафную раньше положенного срока.

При этом больше остальных от действий видеоассистентов пострадал Ромелу Лукаку, чьи голы отменялись трижды. Только по итогам противостояния со Словакией он недосчитался дубля. И если в первом эпизоде сам залез в положение вне игры, то во втором со знаком «минус» отличился Луи Опенда, подыгравший себе рукой. Но на этом невезение форварда «Челси» не закончилось. Ведь в матче с Румынией вписать своё имя в протокол ему вновь помешал офсайд. И на этот раз по-настоящему мизерный.

Провал Лукаку и Роналду

Но нельзя сказать, что лишь всевидящее око VAR смазало впечатление от выступления лучшего бомбардира квалификации Евро-2024. В Германии нападающий сборной Бельгии преимущественно смотрелся очень невыразительно и лишь в одной встрече получил выше семёрки от статистического портала FotMob. Судя по всему, причиной тому стала передача на Юри Тилеманса в противостоянии с Румынией, которая пока так и остаётся его единственным результативным действием на турнире. Со Словакией же Лукаку выглядел откровенно блекло и не реализовал несколько неплохих моментов, а впоследствии повторил то же самое в матче с Украиной. Партнёры дважды выводили его на ударную позицию, но подтвердить статус топ-форварда и разобраться с Анатолием Трубиным он так и не сумел.

Не многим лучше дела идут и у главного преследователя бельгийца в гонке бомбардиров отборочного турнира. На ЧЕ Криштиану Роналду пока также не забил ни разу и отметился лишь одним результативным пасом, правда позволившим ему вырваться на первое место в списке лучших ассистентов в истории соревнования. Но один плюс вряд ли способен перекрыть множество минусов в игре португальца, заметных невооружённым глазом. Как и Лукаку, большую часть времени он буквально отрезан от партнёров и практически не работает без мяча, да и реализацией не блещет — ещё одна общая черта двух ветеранов своих команд. Ведь по показателю ожидаемых голов (xG) они входят в топ-10 среди всех полевых.

Отсутствие явного бомбардира и два рекорда

Но нельзя сказать, что пассивностью двух прославленных снайперов воспользовался кто-либо из их прямых конкурентов, ввиду чего верхушка гонки бомбардиров пока выглядит крайне необычно. Да, присутствие в топе молодых звёзд Джамала Мусиалы и Коди Гакпо ещё можно было предсказать, но Ивана Шранца и Рэзвана Марина там вряд ли кто-то ждал. Как и Никласа Фюллькруга, выходящего на поле исключительно со скамейки запасных и в общей сложности отыгравшего лишь 73 минуты. Возглавляет же список Жорж Микаутадзе — единственный, кто сумел преодолеть планку в два гола. Правда, не без помощи двух реализованных 11-метровых.

И хотя невероятными снайперскими достижениями групповой этап Евро-2024 не запомнился, в его рамках было установлено три рекорда. Недим Байрами забил Италии уже на 23-й секунде и стал автором самого быстрого гола на чемпионатах Европы, а Кевин Чобот поразил ворота Шотландии на 99-й минуте 32-й секунде и оформил самый поздний гол (без учёта экстра-таймов). Не стоит забывать и про Луку Модрича, который в возрасте 38 лет 289 дней стал самым возрастным автором точного удара на ЧЕ.

Долголетие Пепе и непробиваемость Мамардашвили

На Евро были зафиксированы и другие рекорды. Так, 41-летний португалец Пепе стал самым возрастным футболистом за время проведения первенства. При этом защитник не просто попал в заявку или вышел на замену, чтобы вписать своё имя в историю, а дважды оказывался в стартовом составе в паре с Рубеном Диашем. И помог команде одержать победы над Чехией и Турцией, которые позволили португальцам заранее гарантировать себе первое место в квартете F.

Не меньшего внимания заслуживает представитель ещё одной сборной из этой группы. Ведь именно великолепное выступление Георгия Мамардашвили обеспечило Грузии выход в плей-офф на её дебютном турнире. Феерить вратарь «Валенсии» начал в противостоянии с Чехией, где совершил 11 сейвов и остановился в шаге от лучшего достижения ЧЕ, принадлежащего Александру Колинько. Но если повторить рекорд в отдельно взятом матче не получилось, то по сумме спасений за всю стадию — вполне. За три встречи Мамардашвили отразил 21 удар по воротам и сравнялся с коллегой из Латвии. И попутно предотвратил 3,6 гола (статистически) — лучший результат на Евро в XXI веке.

Уникальная ситуация в группе E

И хотя завоевание Грузией путёвки в плей-офф стало важной вехой, не менее любопытное событие произошло в соседнем квартете. А там впервые сразу четыре команды набрали одинаковое количество очков, чего ранее не случалось на ЧЕ. По четыре балла оказалось в активе Румынии, Бельгии, Словакии и Украины, вследствие чего обладатели путёвки в следующий раунд определялись на основании дополнительных показателей. Меньше всего повезло подопечным Сергея Реброва, ещё в первом туре потерпевшим сокрушительное поражение со счётом 0:3.

При этом на мундиалях такое тоже происходило нечасто, в последний раз — аж в 1994-м, когда по четыре балла оказалось в активе Мексики, Ирландии, Италии и Норвегии. Тогда за бортом остались скандинавы, а пробившаяся в плей-офф с третьей строчки скуадра адзурра впоследствии выбила из борьбы Нигерию, Испанию и Болгарию, лишь в финале уступив Бразилии по пенальти. Тогда всё решил промах с точки Роберто Баджо.

Невезение Мбаппе и страшное столкновение Варги

Первая половина Евро-2024 запомнилась не только уникальными достижениями, но и травмами. Самым обсуждаемым стал эпизод с участием Килиана Мбаппе, который в первом туре сломал нос в верховой борьбе с Кевином Дансо. Из-за этого лидер Франции пропустил встречу с Нидерландами, но в матче с Польшей всё-таки вышел и даже забил с пенальти. Однако такие повреждения не проходят бесследно, и остаётся лишь гадать, как это скажется на его дальнейшем выступлении на турнире, где от него ждут новых свершений.

Куда более тяжёлую травму получил нападающий Венгрии Барнабаш Варга. В противостоянии с Шотландией он столкнулся с голкипером Ангусом Ганном и потерял сознание. Футболисту долгое время оказывали помощь, но поле тот покинул лишь на специальной каталке и накрытый полотном, скрывавшим его от болельщиков. В тот момент многие наверняка вспомнили инцидент с Кристианом Эриксеном, пережившим остановку сердца на предыдущем ЧЕ.

В итоге у Варги были диагностированы сотрясение мозга, а также множественные переломы лицевых костей со смещением. Спустя сутки его прооперировали в одной из клиник Штутгарта, а через два дня он был выписан и вернулся в Венгрию. И уже успел сфотографироваться для пресс-службы «Ференцвароша».