На групповом этапе Евро-2024 была забито семь автоголов

На групповом этапе чемпионата Европы — 2024 в Германии было забито семь автоголов.

Рекорд по этому показателю был установлен на предыдущем чемпионате Европы, в 2020 году. На групповом турнире было забито восемь автоголов, а всего за соревнование — 11.

В финальной части 17-го розыгрыша чемпионата Европы по футболу принимали участие 24 сборные. По итогам группового этапа 16 из них вышли в плей-офф.

Всё самое интересное о чемпионате Европы по футболу в Германии — в спецпроекте RT.

Ранее сообщалось, что все работавшие в России тренеры вывели свои сборные в плей-офф Евро-2024.