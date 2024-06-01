Германия и Швейцария вышли в плей-офф из группы А на Евро

Сборные Германии и Швейцарии вышли в 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 по футболу.

В матче третьего тура группы А встречались сборные Швейцарии и Германии. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Таким образом, обе команды вышли в плей-офф турнира: Германия с первого места (семь очков), а Швейцария — со второго (пять). Третье место заняла Венгрия с тремя очками. На четвёртой позиции расположилась Шотландия (одно), которая лишилась шансов на выход в 1/8 финала.

В финальной части 17-го розыгрыша чемпионата Европы по футболу принимают участие 24 сборные. По итогам группового этапа 16 из них выйдут в плей-офф и разыграют титул в матчах на выбывание.

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Ранее сообщалось, что Швейцария открыла счёт в матче с Германией на Евро-2024.