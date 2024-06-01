Швейцария открыла счёт в матче с Германией на Евро-2024

Сборная Швейцарии вышла вперёд в матче третьего тура с командой Германии на чемпионате Европы — 2024.

Дан Ндой забил гол на 28-й минуте. Результативной передачей отметился Ремо Фройлер.

Встреча группы А проходит во Франкфурте на стадионе «Дойче Банк Парк». Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.

В финальной части 17-го розыгрыша чемпионата Европы по футболу принимают участие 24 сборные. По итогам группового этапа 16 из них выйдут в плей-офф и разыграют титул в матчах на выбывание.

Всё самое интересное о чемпионате Европы по футболу в Германии — в спецпроекте RT.

Ранее сообщалось, что VAR отменил гол Германии в матче со Швейцарией на Евро.