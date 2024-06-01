VAR отменил гол Германии в матче со Швейцарией из-за фола Мусиалы

VAR не засчитал гол сборной Германии в матче третьего тура с командой Швейцарии на чемпионате Европы — 2024.

Роберт Андрих мог открыть счёт в матче на 18-й минуте. Но после вмешательства VAR главный арбитр встречи Даниэль Орсато отменил взятие ворот из-за фола нападающего сборной Германии Джамала Мусиалы в штрафной.

За главными событиями чемпионата Европы по футболу 2024 года следите в спецпроекте RT.

Ранее сообщалось, что УЕФА усилит меры безопасности на Евро после появления болельщиков на поле в матче с участием сборной Португалии.