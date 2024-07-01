Черчесов признался, за кого будет болеть в финале Евро-2024

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов сообщил, что планирует болеть за Англию в финальном матче чемпионата Европы с Испанией.

«Испанцы больше всех создают моментов, и у них это получается играючи. Не случайно все критикуют англичан, но они вышли в финал со своей своеобразной игрой. Возможно, у них нет определённой свежести. Будем болеть за Англию», — цитирует Черчесова «Матч ТВ».

Матч Англия — Испания состоится 14 июля в Берлине на Олимпийском стадионе. Игра начнётся в 22:00 мск.

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