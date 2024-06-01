Кейн — о поражении в финале: тяжело пропустить гол на последних минутах матча

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал поражение в финале чемпионата Европы 2024 года в Германии от команды Испании.

«Трудно выразить словами ощущения, которые мы испытываем. Сделали всё возможное, чтобы вернуться в игру. Пропустить мяч на последних минутах матча — это очень тяжело», — сказал игрок.

Встреча в Берлине на Олимпийском стадионе завершилась со счётом 2:1 в пользу «красной фурии». Кейн покинул поле на 61-й минуте, вместо него вышел Олли Уоткинс.

В составе победителей мячи забили Нико Уильямс и Микель Оярсабаль. У Англии единственным голом отметился Коул Палмер.

Читайте последние новости и материалы о Евро-2024 в спецпроекте RT.

Ранее Гарет Саутгейт заявил, что заменил Кейна в финале из-за физических недостатков.