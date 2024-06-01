Саутгейт — о замене Кейна в финале Евро: физически ему было тяжело

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объясним, почему заменил нападающего Гарри Кейна в финале чемпионата Европы 2024 года с командой Испании.

«Физически ему было тяжело. Он приехал на турнир и не достиг того уровня, на который мы надеялись. Матч крайне требовательный, и мы подумали, что свежесть Уоткинса позволит нам лучше прессинговать», — сказал Саутгейт.

Встреча в Берлине на Олимпийском стадионе завершилась со счётом 2:1 в пользу «красной фурии». Кейн покинул поле на 61-й минуте, вместо него вышел Олли Уоткинс.

В составе победителей мячи забили Нико Уильямс и Микель Оярсабаль. У Англии единственным голом отметился Коул Палмер.

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Ранее сообщалось, что Ямаль стал первым игроком с результативным действием в четвертьфинале, полуфинале и финале на Евро.