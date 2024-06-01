Саутгейт — первый тренер в истории, проигравший два финала Евро

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт стал первым специалистом в истории, который уступил в двух финалах чемпионата Европы.

Как сообщает Opta, специалист стал первым тренером в истории, проигравшим два финала Евро.

Сборная Англии проиграла Испании в финале Евро-2024. Таким образом, подопечные Гарета Саутгейта уступили во втором финале Евро подряд. На чемпионате Европы — 2021 Англия в серии пенальти уступила команде Италии.

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