17-летний Ямаль — лучший ассистент чемпионата Европы 2024 года

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль стал лучшим ассистентом чемпионата Европы — 2024 в Германии.

На счету 17-летнего игрока четыре голевые передачи. Он возглавил список лучших ассистентов турнира. Ближайший преследователь — полузащитник сборной Нидерландов Хави Симонс, в активе которого три паса.

В финальном матче Испания одержала победу над Англией со счётом 2:1. В решающем матче игрок также записал на свой счёт результативную передачу.

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Ранее сообщалось, что король Филипп VI и принц Уильям присутствуют на финале Евро-2024.