Король Филипп VI и принц Уильям присутствуют на финале Евро-2024

Король Испании Филипп VI и принц Уэльский Уильям посетили финальный матч чемпионата Европы — 2024 в Германии между сборными Испании и Англии.

Встреча в настоящий момент проходит в Берлине на Олимпийском стадионе. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.

Напомним, что принц Уильям также по совместительству является президентом Футбольной ассоциации Англии.

Всё самое интересное о чемпионате Европы по футболу в Германии — в спецпроекте RT.

Ранее сообщалось, что Ямаль стал самым молодым игроком в финалах Евро и чемпионата мира.