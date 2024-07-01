Ямаль стал самым молодым игроком в финалах Евро и чемпионата мира

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль отметился уникальным достижением в финальном матче чемпионата Европы — 2024 с командой Англии.

Футболист в возрасте 17 лет и одного дня стал самым молодым игроком, принявшим участие в финале чемпионатов Европы или мира, превзойдя достижение легендарного Пеле. На чемпионате мира 1958 года бразильцу было 17 лет и 249 дня.

Финальный матч Англия — Испания проходит 14 июля в Берлине на Олимпийском стадионе. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.

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Ранее сообщалось, что Карвахаль и Ле Норман попали в стартовый состав Испании на финал Евро-2024 с Англией.