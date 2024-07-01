Карвахаль и Ле Норман попали в стартовый состав Испании на финал Евро-2024 с Англией

Стал известен стартовый состав сборной Испании на финальный матч чемпионата Европы — 2024 в Германии с командой Англии.

На поле с первых минут выйдут: Симон, Карвахаль, Ле Норман, Лапорт, Кукурелья, Родри, Руис, Ямаль, Ольмо, Уильямс и Мората (К).

Встреча пройдёт 14 июля в Берлине на Олимпийском стадионе. Игра начнётся в 22:00 мск.

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Ранее сообщалось, что английские фанаты устроили дебош в Берлине перед финалом Евро.