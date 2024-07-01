Карвахаль и Ле Норман попали в стартовый состав Испании на финал Евро-2024 с Англией
Стал известен стартовый состав сборной Испании на финальный матч чемпионата Европы — 2024 в Германии с командой Англии.
На поле с первых минут выйдут: Симон, Карвахаль, Ле Норман, Лапорт, Кукурелья, Родри, Руис, Ямаль, Ольмо, Уильямс и Мората (К).
Встреча пройдёт 14 июля в Берлине на Олимпийском стадионе. Игра начнётся в 22:00 мск.
За главными событиями чемпионата Европы по футболу 2024 года следите в спецпроекте RT.
Ранее сообщалось, что английские фанаты устроили дебош в Берлине перед финалом Евро.