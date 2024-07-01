Bild: английские фанаты устроили дебош в Берлине перед финалом Евро

Английские болельщики устроили беспорядки в Берлине перед финалом чемпионата Европы по футболу.

Как сообщает Bild, фанаты пили, дебоширили, дрались и справляли нужду в реку.

На улице Карла Либкнехта одному из болельщиков потребовалась медицинская помощь, ещё один мужчина устроил драку. На Александерплац один из фанатов получил травму в результате беспорядков.

Полиция временно задержала несколько фанатов.

Матч Англия — Испания состоится 14 июля в Берлине на Олимпийском стадионе. Игра начнётся в 22:00 мск.

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Ранее сообщалось, что у гостиниц сборных Англии и Испании усилили безопасность перед финалом Евро.