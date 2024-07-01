Bild: английские фанаты устроили дебош в Берлине перед финалом Евро
Английские болельщики устроили беспорядки в Берлине перед финалом чемпионата Европы по футболу.
Как сообщает Bild, фанаты пили, дебоширили, дрались и справляли нужду в реку.
На улице Карла Либкнехта одному из болельщиков потребовалась медицинская помощь, ещё один мужчина устроил драку. На Александерплац один из фанатов получил травму в результате беспорядков.
Полиция временно задержала несколько фанатов.
Матч Англия — Испания состоится 14 июля в Берлине на Олимпийском стадионе. Игра начнётся в 22:00 мск.
За главными событиями чемпионата Европы по футболу 2024 года следите в спецпроекте RT.
Ранее сообщалось, что у гостиниц сборных Англии и Испании усилили безопасность перед финалом Евро.