У гостиниц сборных Англии и Испании усилили безопасность перед финалом Евро
Полиция усилила безопасность у гостиниц, где остановились сборные Англии и Испании перед финалом чемпионата Европы.
Как сообщает ТАСС, у входов были выставлены дополнительные наряды полиции. Также заготовлены металлические ограждения на случай скопления болельщиков.
Матч Англия — Испания состоится 14 июля в Берлине на Олимпийском стадионе. Игра начнётся в 22:00 мск.
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Ранее УЕФА назначил судейскую бригаду на финал Евро между Испанией и Англией.