У гостиниц сборных Англии и Испании усилили безопасность перед финалом Евро

Полиция усилила безопасность у гостиниц, где остановились сборные Англии и Испании перед финалом чемпионата Европы.

Как сообщает ТАСС, у входов были выставлены дополнительные наряды полиции. Также заготовлены металлические ограждения на случай скопления болельщиков.

Матч Англия — Испания состоится 14 июля в Берлине на Олимпийском стадионе. Игра начнётся в 22:00 мск.

За главными событиями чемпионата Европы по футболу 2024 года следите в спецпроекте RT.

Ранее УЕФА назначил судейскую бригаду на финал Евро между Испанией и Англией.