Испания стала чемпионом Евро-2024, обыграв в финале Англию

Сборная Испании одержала победу над командой Англии в финале чемпионата Европы — 2024 в Германии.

Встреча в Берлине на Олимпийском стадионе завершилась со счётом 2:1.

Сразу же после перерыва первый гол в матче забил нападающий Испании Нико Уильямс с передачи 17-летнего Ламина Ямаля, самого молодого игрока в истории Евро и чемпионата мира.

На 73-й минуте встречи счёт сравнял полузащитник английской команды Коул Палмер, вышедший на замену. Ему ассистировал Джуд Беллингем.

Окончательную точку в игре поставил Микель Оярсабаль на 86-й минуте, забив после паса Марка Кукурельи.

Таким образом, Испания опять стала чемпионом Европы впервые с 2012 года.

Читайте последние новости и материалы о Евро-2024 в спецпроекте RT.

Ранее сообщалось, что Ямаль стал первым игроком с результативным действием в четвертьфинале, полуфинале и финале на Евро.