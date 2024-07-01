Шоу выйдет в старте сборной Англии впервые за год

Защитник сборной Англии Люк Шоу попал в стартовый состав команды на финальный матч чемпионата Европы — 2024 в Германии.

Это будет первый для игрока выход на поле с первых минут за сборную Англии более чем за год — последний раз это случалось 19 июня 2023 года в матче с Северной Македонией.

Встреча пройдёт 14 июля в Берлине на Олимпийском стадионе. Игра начнётся в 22:00 мск.

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Ранее сообщалось, что Кейн, Беллингем, Сака — в стартовом составе Англии на финал Евро с Испанией.