Кейн, Беллингем, Сака — в стартовом составе Англии на финал Евро с Испанией
Стал известен стартовый состав сборной Англии на финальный матч чемпионата Европы — 2024 в Германии с командой Испании.
На поле с первых минут выйдут: Пикфорд, Уолкер, Шоу, Райс, Стоунз, Гехи, Сака, Кейн (К), Беллингем, Фоден, Майну.
Встреча пройдёт 14 июля в Берлине на Олимпийском стадионе. Игра начнётся в 22:00 мск.
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Ранее сообщалось, что английские фанаты устроили дебош в Берлине перед финалом Евро.