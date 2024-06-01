Испания обыграла Францию и вышла в финал Евро-2024

Сборная Испании одержала победу над командой Франции в полуфинале чемпионата Европы — 2024 в Германии.

Встреча в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» завершилась со счётом 2:1.

Первый гол забил на девятой минуте нападающий «трёхцветных» Рандаль Коло Муани. Ему ассистировал Килиан Мбаппе, для которого результативная передача стала дебютной на турнире.

Испанцы ответили на это двумя голами в течение четырёх минут — мячи забили Ламин Ямаль (21-я) и Дани Ольмо (25-я). Кроме того, 16-летний Ямаль стал самым молодым автором гола в истории чемпионатов Европы и мира.

Таким образом, «красная фурия» сыграет в финале турнира с победителем пары Англия — Нидерланды. Франция же стала бронзовым призёром Евро-2024.

Всё самое интересное о чемпионате Европы по футболу в Германии — в спецпроекте RT.

Ранее сообщалось, что Мбаппе играет без защитной маски в полуфинале Евро с Испанией.