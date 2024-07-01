Муани забил первый гол Франции с игры на Евро-2024

Нападающий сборной Франции Рандаль Коло Муани забил мяч в полуфинале чемпионата Европы — 2024 в Германии с командой Испании.

Игрок отметился голом на девятой минуте. Ему ассистировал форвард Килиан Мбаппе. Для французской команды это первый гол с игры на турнире.

Встреча в настоящий момент проходит в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.

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Ранее сообщалось, что Ямаль оставил загадочное послание сборной Франции перед полуфиналом Евро.