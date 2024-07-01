Автогол Кунде переписали на Ольмо в полуфинале Евро-2024

Автогол защитника сборной Франции Жюля Кунде в полуфинале чемпионата Европы — 2024 в Германии с командой Испании был переписан.

Теперь автором гола считается полузащитник испанской команды Дани Ольмо. Взятие ворот зафиксировано на 25-й минуте.

Встреча в настоящий момент проходит в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Счёт после первого тайма — 2:1 в пользу «красной фурии».

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Ранее сообщалось, что 16-летний Ямаль стал самым молодым автором гола в истории Евро.