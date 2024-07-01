16-летний Ямаль стал самым молодым автором гола в истории Евро

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль отметился уникальным достижением в полуфинальном матче чемпионата Европы — 2024 с командой Франции.

Игрок забил гол на 21-й минуте, став самым молодым автором гола в истории чемпионатов Европы и мира. Ему сейчас 16 лет и 362 дня.

Встреча между Испанией и Францией проходит в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Счёт — 1:1.

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Ранее сообщалось, что Ямаль побил рекорд Пеле, став самым молодым игроком в полуфинале Евро или ЧМ.