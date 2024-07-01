Ямаль побил рекорд Пеле, став самым молодым игроком в полуфинале Евро или ЧМ

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль отметился уникальным достижением в полуфинальном матче чемпионата Европы — 2024 с командой Франции.

Футболист в возрасте 16 лет и 362 дней стал самым молодым игроком, принявшим участие в 1/2 финала чемпионатов Европы или мира, превзойдя достижение легендарного Пеле. На чемпионате мира 1958 года бразильцу было 17 лет и 244 дня.

Встреча между Испанией и Францией проходит в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.

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Ранее сообщалось, что Ямаль оставил загадочное послание сборной Франции перед полуфиналом Евро.