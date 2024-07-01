Объявлены стартовые составы Испании и Франции на полуфинал Евро-2024
Стали известны стартовые составы сборных Испании и Франции на полуфинальный матч в рамках чемпионата Европы — 2024 в Германии.
Встреча пройдёт 9 июля в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». Начало в 22:00 мск.
Испания: Симон, Х. Навас, Начо, Лапорт, Кукурелья, Родри, Ф. Руис, Ольмо, Ямаль, Уильямс, Мората.
Франция: Меньян, Кунде, Юпамекано, Салиба, Эрнандес, Рабьо, Канте, Тчуамени, Дембеле, Коло Муани, Мбаппе.
Всё самое интересное о чемпионате Европы по футболу в Германии — в спецпроекте RT.
Ранее сообщалось, что Ямаль оставил загадочное послание сборной Франции перед полуфиналом Евро.