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09 июля
21:00

Объявлены стартовые составы Испании и Франции на полуфинал Евро-2024

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Matthias Schrader

Стали известны стартовые составы сборных Испании и Франции на полуфинальный матч в рамках чемпионата Европы — 2024 в Германии.

Встреча пройдёт 9 июля в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». Начало в 22:00 мск.

Испания: Симон, Х. Навас, Начо, Лапорт, Кукурелья, Родри, Ф. Руис, Ольмо, Ямаль, Уильямс, Мората.

Франция: Меньян, Кунде, Юпамекано, Салиба, Эрнандес, Рабьо, Канте, Тчуамени, Дембеле, Коло Муани, Мбаппе.

Всё самое интересное о чемпионате Европы по футболу в Германии — в спецпроекте RT.

Ранее сообщалось, что Ямаль оставил загадочное послание сборной Франции перед полуфиналом Евро.

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