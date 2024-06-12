Fox News Оригинал

Fox News: цель суда над Хантером — перевести внимание с Джо Байдена

Материал представлен в переводе ИноТВ
Хантер Байден отдувается за всех. Именно так и поступают в криминальных семьях. Такое мнение в эфире Fox News выразил телеведущий Грег Гатфелд. По его словам, совершенно очевидно, что Хантер должен принести небольшую жертву, взять какую-то вину на себя, чтобы перевести внимание с преступлений Джо Байдена.
ТЕЛЕВЕДУЩАЯ: Грег, я дам вам слово, если вы тоже хотите что-то сказать про 51 бывшего сотрудника разведки… На них эти рубашки-поло, они их не снимают.
 
ГРЕГ ГАТФЕЛД, телеведущий: Ну, знаете, может, я и маленький человек, но я человек, который смотрит на картину в целом. А картина такова, что Хантер в данном случае отдувается за всю команду. Это его наказание, расплата за его проступки. 

Цель в данном случае, перевести внимание с Джо, с торговли влиянием, с откатов для большого парня. Для Хантера это небольшая жертва, взять вину на себя, что обычно и делают в криминальных семьях, где преступления намного масштабнее и прибыльнее. 

Так что всё перекладывается на него, и Ричард прав, это не Джо, это Хантер. В этом и смысл, чтобы сместить внимание с Джо. Но и судья сказала, что дело очень серьёзное.
 

Дата выхода в эфир 11 июня 2024 года. 

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источник
Fox News США Северная Америка
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