Fox News: цель суда над Хантером — перевести внимание с Джо Байдена

Хантер Байден отдувается за всех. Именно так и поступают в криминальных семьях. Такое мнение в эфире Fox News выразил телеведущий Грег Гатфелд. По его словам, совершенно очевидно, что Хантер должен принести небольшую жертву, взять какую-то вину на себя, чтобы перевести внимание с преступлений Джо Байдена.

ТЕЛЕВЕДУЩАЯ: Грег, я дам вам слово, если вы тоже хотите что-то сказать про 51 бывшего сотрудника разведки… На них эти рубашки-поло, они их не снимают.

ГРЕГ ГАТФЕЛД, телеведущий: Ну, знаете, может, я и маленький человек, но я человек, который смотрит на картину в целом. А картина такова, что Хантер в данном случае отдувается за всю команду. Это его наказание, расплата за его проступки.





Цель в данном случае, перевести внимание с Джо, с торговли влиянием, с откатов для большого парня. Для Хантера это небольшая жертва, взять вину на себя, что обычно и делают в криминальных семьях, где преступления намного масштабнее и прибыльнее.





Так что всё перекладывается на него, и Ричард прав, это не Джо, это Хантер. В этом и смысл, чтобы сместить внимание с Джо. Но и судья сказала, что дело очень серьёзное.

Дата выхода в эфир 11 июня 2024 года.