Fox News: цель суда над Хантером — перевести внимание с Джо Байдена
Дата выхода в эфир 11 июня 2024 года.
Ссылки по теме
-
NYP: суд над Хантером Байденом — попытка властей скрыть правду о грязных делах всей семьи президента
-
Washington Times нашла множество прецедентов для судебного процесса над Хантером Байденом по делу о хранении оружия
-
Глава следствия конгресса: коррупция семьи Байден доказана и президент ответит за неё перед американцами
-
Конгрессмен США: мы доказали, что Байдены торговали влиянием