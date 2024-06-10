Юридические передряги Хантера Байдена — это всего лишь второсортное шоу, чтобы отвлечь внимание народа от масштабной коррупции первого семейства государства, констатирует New York Post. В течение многих лет власти всячески пытались саботировать реальное расследование, а сейчас Хантера выставляют бедной жертвой, которая пытается бороться с зависимостью. Всё происходящее кажется ещё более абсурдным на фоне войны, которую правоохранительные органы объявили Дональду Трампу.

Дело Хантера Байдена о хранении оружия — это не попытка привлечь к ответственности сына президента, а скорее политическая многоходовая игра, направленная на защиту прокуроров, обвиняемого и, конечно же, его отца, констатирует New York Post.

Американцы стали свидетелями второсортного шоу, призванного отвлечь внимание народа от гораздо более масштабной коррупции. Незаконное хранение оружие, сомнительные сделки Байдена-младшего кажутся ничтожными по сравнению с продажей целой страны.

Дело Хантера изобилует невероятными деталями. Некоторые из них пикантные, другие — откровенно жуткие, вроде подробностей его злоупотребления наркотиками. И как забыть невероятное решение Министерства юстиции приобщить «ноутбук из ада» к вещественным доказательствам?!

Издание уверено, что и специальный прокурор Дэвид Вайс, и генеральный прокурор Меррик Гарленд обязательно представят это общественности как самозабвенное преследование сына президента, согласно букве закона. Однако это не так, считает NYP.

Во-первых, его могут признать невиновным или присяжные не смогут прийти к единому мнению. Всё дело в том, что команда Байдена легко дёргает за ниточки присяжных из штата, в котором Байдены считаются сродни членов королевской семьи. (Штат Делавэр, родной штат Джо Байдена — ИноТВ).

Защита первого сына государства по полной использует слезливые истории про трагедии, постигшие семью Байденов, и мучительную борьбу Хантера с алкогольной и наркотической зависимостью. И, вероятно, им удастся добиться сочувствия присяжных.

Подконтрольные Белому дому СМИ поспешили представить происходящее как историю любви отца к сыну. Причём Байдены в данном случае получились не просто симпатягами, а даже жертвами. И даже если будет вынесен обвинительный приговор, его могут отклонить при подаче апелляции.

В итоге всё происходящее служит обвинительным актом как для обвинения, так и для защиты, констатирует NYP. В течение многих лет и Министерство юстиции, и ФБР делали всё, чтобы саботировать реальное дело против Хантера Байдена.

Прокуроры и следователи отказывались предоставлять доказательства его компрометирующих действий, некоторые из которых можно расценить как угрозу национальной безопасности. Речь и о предполагаемых нарушениях закона о регистрации иноагентов, и об уклонении от уплаты налогов, связанных с семейным бизнесом Байденов по торговле международным влиянием.

И, конечно, не стоит забывать о вопиющем нарушении, когда прокуроры допустили истечение срока давности по материальным преступлениям, наиболее тесно связанным с деятельностью Джо Байдена во времена его вице-президентства.

Правда всплыла наружу благодаря двум агентам налоговой службы США, которые были потрясены тем, что их коллеги откровенно препятствуют расследованию. Они пошли на огромный риск и выступили в качестве осведомителей, представив множество доказательств о том, как федеральные правоохранительные органы защищали Байденов.

И эти доказательства кажутся ещё более зловещими на фоне войны, которые те же правоохранительные органы ведут против Дональда Трампа.

После того как разгорелся скандал, засветившаяся в нём прокуратура штата Делавэр вступила в сговор с командой юристов Хантера. Они быстренько состряпали выгодную сделку о признании вины. А это дало обвиняемому защиту от тюремного заключения и, соответственно, от самых серьёзных обвинений.

Однако сделка сорвалась из-за допроса окружного судьи штата Делавэр Мэриэллен Норейка, что вынудило генерального прокурора Меррика Гарланда объявить о назначении специальным адвокатом Дэвида Вайса.

На фоне всего случившегося нынешний процесс больше смахивает на фиговый листок, сплетённый кое-как чтобы реабилитировать министерство юстиции США и одновременно подобрать Хантеру самых благоприятных присяжных. И, конечно, всё это как можно дальше от его отца, считает издание.

Есть ещё одно дело против Хантера Байдена, которое рассматривается в Лос-Анджелесе. Оно касается предполагаемых финансовых преступлений, связанных с «семейным бизнесом» по монетизации имени Джо Байдена во время его работы в должности вице-президента.

Но и здесь прокуроры всячески избегают упоминания имени нынешнего президента. Они подробно перечисляют расходы Хантера на экзотические автомобили, сопровождение и тем самым отвлекают внимание от лежащей в основе этого коррупции.

А ведь за всеми этими юридическими проблемами первого сына государства стоят не оружие, наркотики или налоги. Здесь речь идёт о деятельности всей семьи Байденов по распространению международного влияния и о попытках властей скрыть правду об этой деятельности.