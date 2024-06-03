Washington Times нашла множество прецедентов для судебного процесса над Хантером Байденом по делу о хранении оружия

В США имеется множество случаев судебного преследования, осуждения и даже тюремного заключения по обвинениям, выдвинутым против сына президента Джо Байдена Хантера, несмотря на его заявления о преследовании по политическим мотивам, сообщает The Washington Times. Впрочем, как полагают эксперты, Хантер Байден отделается лишь условным сроком.
В понедельник Хантер Байден предстанет перед федеральным судом штата Делавэр по обвинению в хранении оружия. Сын президента США Джо Байдена обвиняется в хранении оружия, в то время, когда он употреблял запрещённые препараты, и в том, что солгал об употреблении наркотиков во время заполнения формы на покупку огнестрельного оружия, пишет The Washington Times.
Сам Байден-младший называет судебное преследование политически мотивированным. Как отмечает издание, адвокаты Хантера Байдена мало что сделали, чтобы оспорить многочисленные доказательства его вины. Вместо этого они попросили судью по его делу отклонить обвинения, назвав их местью Джо Байдену и сославшись на незначительное количество дел, открываемых за приобретение или хранения оружия наркозависимыми.
Однако, как сообщает The Washington Times, в США имеется множество случаев судебного преследования, осуждения и даже тюремного заключения по такого рода обвинениям. Хантер Байден обвиняется в соответствии с разделом закона, который запрещает покупать и хранить оружие осуждённым преступникам, большинству нелегальных иммигрантов, уволенным с позором ветеранам, лицам с психическими заболеваниями и наркозависимым. Чаще всего обвинительный приговор по этому разделу получают осуждённые преступники, людям, которые употребляют или держат у себя наркотические вещества, на втором месте.
В качестве примера издание приводит случай предпринимателя из Иллинойса Дэвида Джона Рэя, который в течение трёх лет не платил налоги, а в ходе расследования по этому делу признался, что регулярно употреблял наркотики и хранил оружие. За эти преступления он был приговорен к 37 месяцам тюремного заключения. А жителя штата Айова Тайшона Буша приговорили к четырём годам тюрьмы за покупку дробовика в то время, когда он употреблял марихуану.
По делу Хантеру Байдену может грозить до 25 лет тюремного заключения. Однако, как отмечают эксперты, его, вероятно, ждёт лишь условный срок.
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