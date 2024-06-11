El Mundo: неприятие военного безумия властей ЕС по Украине помогло крайне правым на выборах в Европарламент

18:14
Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам СВО
Торжественная церемония награждения отличившихся участников специальной военной операции состоялась в Национальной центре управления обороной России. Министр обороны Андрей Белоусов вручил военнослужащим медали «Золотая Звезда».
18:07
Полиция Венгрии расследует незаконное пересечение границы гражданами Украины
Полиция Венгрии сообщила, что расследует пересечение границы гражданами Украины.
18:03
Экономист назвал позитивным улучшение Всемирным банком прогноза роста ВВП России
Опрошенные RT экономисты прокомментировали информацию о том, что Всемирный банк скорректировал свои прогнозы по росту ВВП России в 2024–2025 годах в сторону повышения.
17:58
Сафиуллин не смог пробиться во второй круг турнира ATP в Штутгарте
Российский теннисист Роман Сафиуллин не смог пройти во второй круг турнира ATP в Штутгарте (Германия).
17:57
Kyodo: G7 планирует создать фонд для замороженных активов России
Лидеры стран G7 планируют создать фонд, в который будут направлены замороженные российские активы.
17:53
Защитники животных прикрепили к портрету Карла III лицо мультяшного персонажа
В Лондоне активисты прикрепили к портрету короля Карла III голову мультяшного персонажа Уоллеса из мультфильма «Уоллес и Громит». Инцидент произошёл в галерее в центре британской столицы.
17:53
Суд в Москве продлил арест блогеру Шабутдинову
Арест блогеру Аязу Шабутдинову, который обвиняется в особо крупном мошенничестве, продлили. Соответствующее постановление вынес Таганский районный суд города Москвы.
17:51
В Марий Эл наградили соцработников
Глава Марий Эл Юрий Зайцев поздравил сотрудников соцслужб с Днём социального работника. Церемония состоялась в Марийской филармонии им. Я. Эшпая в Йошкар-Оле.
17:51
На Ставрополье семь выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ
В Ставропольском крае первые семеро учащихся школ получили максимальные баллы по ЕГЭ по результатам сдачи экзаменов по литературе, географии и химии.
17:50
В Петербурге увеличили размеры премий для почётных многодетных семей
Для петербуржцев — обладателей почётного звания «За заслуги в воспитании детей» — существенно увеличили размеры денежных премий.
17:50
Зарайск вступил в число претендентов на звание «Культурной столицы — 2026»
Подмосковный Зарайск присоединился к участию в конкурсе российских городов «Культурная столица», который проводится при участии Президентского фонда культурных инициатив.
17:49
В лесах Подмосковья заблудились 45 человек с начала года
В лесах Московской области с начала этого года заблудились 45 человек, все они живы и смогли вернуться домой.
17:49
Врач Бартули посоветовал не собирать грибы вблизи фабрик и ТЭЦ
Врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули посоветовал начинающим грибникам не собирать грибы в загрязнённых местах, чтобы впоследствии не отравиться ими.
17:46
На Чукотке построят три комплексных объекта ТКО
На Чукотке появится три комплексных объекта обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО).
17:45
Реставратор Джавадова рассказала о восстановлении усадьбы Покровское-Стрешнево
Руководитель проекта по реставрации ансамбля усадьбы Покровское-Стрешнево Ольга Джавадова рассказала о работе по восстановлению памятника.
17:45
Врезавшегося в велосипедисток водителя приговорили к четырём годам тюрьмы
Суд приговорил водителя грузовика, врезавшегося в автомобиль, сопровождавший несовершеннолетних велосипедисток в Ленинградской области, к четырём годам лишения свободы.
17:45
В Петербурге рассказали о программе мероприятий на День России
В Санкт-Петербурге в День России, 12 июня, состоятся различные концерты, фестивали и другие тематические мероприятия.
17:45
В Москве вручили госнаграды заслуженным горожанам
Мэр Москвы Сергей Собянин вручил государственные награды заслуженным горожанам в преддверии Дня России.
17:44
Гаджимагомедов проведёт бой за пояс чемпиона мира по версии WBA 12 июля
Серебряный призёр Олимпиады по боксу россиянин Муслим Гаджимагомедов проведёт бой за пояс чемпиона мира по версии WBA в бриджервейте с китайцем Чжаном Чжаосинем на турнире «Лига Ставок. Ночь чемпионов IBA».
17:44
Московский зоопарк поздравил манула Тимофея с четвёртым днём рождения
Московский зоопарк поздравил манула Тимофея с днём рождения. Для символа зоосада упаковали перепёлку. Манул осторожно осмотрел подарок и не сразу решил его распаковать.
17:43
BFM TV: в Версале сработала пожарная сигнализация, посетителей эвакуировали
Пожарная сигнализация сработала 11 июня в Версальском дворце. Посетителей экс-резиденции французских королей эвакуировали.
17:43
Аналитик Антонов рассказал о причинах снижения курса биткоина
Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал, почему снижается курс биткоина.
17:41
Врач Акопян: первый осмотр офтальмолога нужен ребёнку на первом месяце жизни
Офтальмолог детской клиники «Фэнтези» Виктория Акопян заявила, что первый осмотр окулиста необходим ребёнку на первом месяце жизни для исключения врождённых патологий.
17:41
Автоэксперт Родионов рассказал о причинах пожара в машине
Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов назвал причины возгорания автомобилей.
17:40
Врач Уланкина рассказала о первых симптомах рассеянного склероза
Врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина назвала первые симптомы рассеянного склероза.
17:37
В Москве рассказали о строительстве трассы Мамыри — Пенино — Шарапово
Дублёр Калужского и Киевского шоссе улучшит транспортную доступность нескольких поселений Новой Москвы, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
17:36
В Челябинской области предупредили о жаре до +34 °С
В Гидрометеоцентре Челябинской области предупредили о жаре до +34 °С.
17:35
В Татарстане направили 9,2 млрд рублей в 2024 году на реализацию нацпроектов
В Министерстве финансов Татарстана заявили, что в 2024 году на реализацию национальных проектов направили 9,2 млрд рублей.
17:34
Мэр Йошкар-Олы подал в отставку
Мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов подал в отставку. Об этом сообщается на сайте собрания депутатов.
17:30
Источник: 16-летний игрок Боливии не сможет сыграть на Кубке Америки, потому что не разрешил отец
16-летний полузащитник сборной Боливии Мойзес Паниагуа не сможет сыграть на Кубке Америки из-за того, что не получил разрешение на поездку в США от одного из родителей.
17:30
В Москве начался второй этап ремонта трамвайных путей на Трифоновской улице
В Департаменте транспорта Москвы рассказали о начале второго этапа ремонта трамвайных путей на Трифоновской улице.
17:27
В Подмосковье обновили более 250 городских стел ко Дню России
В Московской области коммунальные службы региона обновили более 250 городских стел ко Дню России.
17:27
Дуда призвал как можно скорее начать официальную процедуру приёма Украины в НАТО
Официальная процедура приёма Украины в НАТО должна начаться как можно скорее. С таким призывом выступил президент Польши Анджей Дуда.
17:27
Киев заявил о потоке украинцев в освобождённую Россией часть Запорожской области
Назначенные Киевом «власти» Запорожской области утверждают, что последние три месяца видят увеличившийся поток людей, которые возвращаются на территории региона, подконтрольные России.
17:26
ФОМ: патриотами считают себя более 80% россиян
Более 80% россиян считают себя патриотами. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
17:25
Специалист Мушта рассказал о действиях на случай несдачи ЕГЭ
Руководитель методологии и разработки образовательных программ edtech-компании MAXIMUM Education Артём Мушта рассказал, как действовать в случае несдачи ЕГЭ.
17:25
Психолог Зеленчук дала советы по выстраиванию личных границ на работе
Преподаватель кафедры психологии университета «Синергия» Полина Зеленчук дала рекомендации по выстраиванию личных границ в рабочем коллективе.
17:24
Госдеп: США выделят гуманитарную помощь палестинцам на $400 млн
Власти США выделят гуманитарную помощь на $400 млн палестинцам в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.
17:24
Специалист Малыгин рассказал о пользе игры в сквош
Заведующий кафедрой спортивного маркетинга факультета индустрии спорта университета «Синергия», кандидат экономических наук, доцент Андрей Малыгин рассказал о пользе игры в сквош.
17:24
Бастрыкину доложат о смерти челябинской школьницы на «Весёлых стартах»
Главе СК России Александру Бастрыкину доложат о смерти школьницы во время «Весёлых стартов» в Челябинске.
17:22
В Магнитогорске проводят проверку информации о побоях в детском лагере
Прокуратура Челябинской области проверяет размещённые в СМИ сведения о нанесении несовершеннолетнему побоев в детском оздоровительно-образовательном центре «Горное ущелье».
17:22
Выставка электропоездов «Иволга» пройдёт на Киевском вокзале Москвы
В столице в День России на Киевском вокзале пройдёт выставка электропоездов «Иволга».
17:21
На фестивале «Лето в Москве. Все на улицу!» проведут 14 розыгрышей призов
Во время фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» каждую неделю будет проводиться розыгрыши различных призов.
17:21
В Москве рассказали о графике работы поликлиник в День России
В Департаменте здравоохранения Москвы рассказали о графике работы городских поликлиник в День России.
17:17
Юрист Русяев рассказал о способах вернуть деньги после ошибочного перевода
Управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры» юрист Илья Русяев рассказал, как можно вернуть деньги после ошибочного перевода.
17:16
Синоптик Паршина прокомментировала дожди в Москве
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о дождях в Москве.
17:16
Баркас: ЦСКА останется в числе акционеров баскетбольной Евролиги до 2040 года
Баскетбольный ЦСКА сохранит членство в списке акционеров Евролиги до 2040 года.
17:16
Столтенберг признал наличие разногласий в НАТО по военной помощи Киеву
Страны — участницы Североатлантического альянса не пришли к единому мнению в вопросе усиления роли организации в координации военной помощи Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
17:15
В Жигулёвском заповеднике рассказали об изучении змей с помощью микрочипов
В Институте экологии Волжского бассейна РАН рассказали об изучении змей с помощью микрочипов.
17:14
В Москве построили более 200 объектов спорта с 2011 года
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 2011 года в столице построили более 200 объектов спорта.