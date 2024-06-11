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El Mundo: неприятие военного безумия властей ЕС по Украине помогло крайне правым на выборах в Европарламент

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Завершившиеся выборы в Европарламент привели к усилению позиций крайне правых в Европе, пишет El Mundo. Этому, как отмечается в статье, поспособствовал украинский конфликт, поскольку политики правого толка, идя на выборы, заявляли о неприятии военного безумия, охватившего правительства стран ЕС.
El Mundo: неприятие военного безумия властей ЕС по Украине помогло крайне правым на выборах в Европарламент
AP

Украинский конфликт ускоряет усиление крайне правых в Европе, пишет El Mundo.

Опасения по поводу того, что Европа вступит в войну с Россией из-за её всё более прямой и смертоносной помощи Киеву, проявились на завершившихся в эти выходные выборах в Европарламент. Это голосование поспособствовало продвижению крайне правых.

Последние пришли на эти выборы с одним и тем же посылом: отказ от военного безумия, охватившего правительства стран Евросоюза, как единственный способ защитить демократию.

«Многие граждане с беспокойством наблюдают за тем, как на Украину отправляют всё больше и больше оружия, и они восстают против этой абсурдной и безответственной гонки их властей», — заявляли неоднократно кандидаты от партии «Альтернатива для Германии».

По итогам выборов крайне правые победили в четырёх странах ЕС: Франции, Италии, Австрии и Венгрии. Более того, радикалы значительно укрепили свои позиции в таких странах, как Германия, где «Альтернатива для Германии» поднялась на второе место. Вторыми крайне правые также были в Польше, Бельгии и Нидерландах, а в таких странах, как Чехия и Португалия, они впервые получили места в Европарламенте.

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источник
El Mundo Испания Европа
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