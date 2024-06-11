Завершившиеся выборы в Европарламент привели к усилению позиций крайне правых в Европе, пишет El Mundo. Этому, как отмечается в статье, поспособствовал украинский конфликт, поскольку политики правого толка, идя на выборы, заявляли о неприятии военного безумия, охватившего правительства стран ЕС.

Украинский конфликт ускоряет усиление крайне правых в Европе, пишет El Mundo.



Опасения по поводу того, что Европа вступит в войну с Россией из-за её всё более прямой и смертоносной помощи Киеву, проявились на завершившихся в эти выходные выборах в Европарламент. Это голосование поспособствовало продвижению крайне правых.



Последние пришли на эти выборы с одним и тем же посылом: отказ от военного безумия, охватившего правительства стран Евросоюза, как единственный способ защитить демократию.



«Многие граждане с беспокойством наблюдают за тем, как на Украину отправляют всё больше и больше оружия, и они восстают против этой абсурдной и безответственной гонки их властей», — заявляли неоднократно кандидаты от партии «Альтернатива для Германии».



По итогам выборов крайне правые победили в четырёх странах ЕС: Франции, Италии, Австрии и Венгрии. Более того, радикалы значительно укрепили свои позиции в таких странах, как Германия, где «Альтернатива для Германии» поднялась на второе место. Вторыми крайне правые также были в Польше, Бельгии и Нидерландах, а в таких странах, как Чехия и Португалия, они впервые получили места в Европарламенте.