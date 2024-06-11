Французский полковник: Запад не справляется с вооружением Украины

Франция признала, что обещанных истребителей Mirage Киеву стоит ожидать не больше шести. Однако, как отметил французский полковник Бертран Дарра в интервью LCI, «это уже хоть хоть что-то». По словам полковника, Запад не справляется с поддержкой Украины и на сегодняшний день буквально «хватается за любую соломинку». При этом он признал, что помощь Киеву истощает запасы США и Европы, ставя под угрозу их собственную безопасность.

Но мы игнорируем их количество (истребителей Mirage. — ИноТВ): сообщается, что мы можем передать Украине не больше шести. Это принесёт хоть какую-то пользу? Есть ли где-то ещё самолёты, которые мы можем достать? Речь идёт об ОАЭ, Греции, Катаре…

БЕРТРАН ДАРРА, французский полковник: Мы хватаемся за соломинку. Проблема в том, что с помощью Украине Запад, очевидно, не справляется. Поэтому мы и хватаемся за любую надежду. Шесть — это уже хоть что-то! Особенно если они могут стрелять ракетами и безопасны в полёте — они не должны быть легко разрушаемыми.

Сколько у нас их на сегодняшний день во Франции? 26? А не начинаем ли мы — уж простите за такой вопрос — подвергать риску собственную оборону? Мы, французы, со своими пожертвованиями: сначала SCALP, теперь Mirage…

БЕРТРАН ДАРРА: Мы находимся перед знакомой дилеммой. И лучший пример этой дилеммы — британцы в 1940 году. В 1940 году французы попросили британцев помочь им своими истребителями Spitfire, чтобы поддержать ситуацию на фронте. Британцы же подумали, что Франции уже ничем не помочь, и сказали: «Мы не дадим вам наши Spitfire, потому что мы следующие в списке».

Однако условия всё же были не те. Потому что в то время уже вовсю бушевала война между Англией и Германией — а мы с Россией не воюем. Так что дилемма та же самая, но возникает она при других условиях.

Наши лидеры, видимо, считают, что мы можем временно ослабить наши силы, — и мы уже наблюдали это в отношении некоторых вооружений. Так сделали все. В США, например, запасы боеприпасов значительно сократились, потому что они брали их из запасов армии и отправляли Украине. В общем, так поступали все.

Но данная проблема действительно существует, и вы абсолютно правы, что задали этот вопрос. На данный момент условия таковы, что западные лидеры полагают, что мы можем пойти на такую жертву.

Дата выхода в эфир 10 июня 2024 года.