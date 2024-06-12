Разрешив ВСУ наносить удары по целям на территории России западным оружием, Вашингтон, по сути, сделал конфликт на шаг ближе к ядерной войне, заявил экс-офицер морской пехоты США Скотт Риттер в интервью Redacted. По его словам, сегодня дела обстоят куда хуже Карибского кризиса, и единственный человек, на здравомыслие которого остаётся надеяться, — это Владимир Путин.

Похоже, президент России Путин недвусмысленно дал понять, что все эти тренировки, все эти атаки с использованием HIMARS и прочего — это не нормально. И как только они (украинцы. — ИноТВ) перейдут грань с крылатыми ракетами, как только ATACMS или Storm Shadow начнут пересекать границу — игра окончена. Насколько мы близки к этому моменту? Когда люди говорят о ядерной войне, они просто утрируют или мы действительно уже на её пороге? Неужели сейчас происходит повторение Карибского кризиса?

СКОТТ РИТТЕР, экс-офицер морской пехоты США: Это хуже Карибского кризиса. Что люди не понимают в отношении Карибского кризиса, так это то, что СССР действительно разместил ракеты на Кубе, но там оставалось время, за которое советские корабли прибыли бы к линии, которую Кеннеди провёл в Карибском море. Так что у нас были некие часы, которые вели отсчёт, что давало людям возможность присмотреться и подумать. Здравомыслие возобладало с обеих сторон.

Сейчас у нас никакой линии нет. Есть одно нажатие кнопки. Мы находимся на расстоянии одного пуска ATACMS от масштабного ядерного конфликта с Россией. Это означает, что, если украинцы, у которых сейчас есть ракеты ATACMS, атакуют не ту цель внутри России, это может привести к всеобщей ядерной войне. Вот в чём дело.

Я пытаюсь донести до аудитории, что по какой-то причине мы предоставили украинцам возможность начать эту всеобщую ядерную войну. Пока мы не заберём у них ATACMS, пока мы не заберём у них SCALP и Storm Shadow, мы оставим Украине возможность создать условия для ядерного конфликта.

К счастью, есть во всей этой ситуации единственный взрослый человек, и зовут его Владимир Путин. На каждом Петербургском международном экономическом форуме Путин говорит вещи, к которым мир должен прислушаться, и этот не стал исключением. Он сказал, что Россия с пониманием относится к безумию Запада. И поэтому он ввёл дополнительные промежуточные меры. Он создал как бы больше места для управления ростом напряжённости. Например, он сказал: «Если вы атакуете нас с помощью HIMARS или ATACMS, мы, может, и не перейдём сразу к ядерной войне. Мы, скорее, предпочтём атаковать вас с помощью высокоточного оружия, которое будет передано посредникам, просто чтобы продолжать эту игру в усиление напряжённости».

Многие люди, услышав это, подумали: «Вот это он провокатор!» А я услышал это и сказал: «Слава богу!» Он просто ввёл в действие механизм контроля над ростом напряжённости. Но при этом он и пригрозил, сказав: «Да, у нас есть ядерное оружие. Да, у нас есть доктрина. И да, мы можем прибегнуть — и мы прибегнем — к этой доктрине, если потребуется. Но пока до этого не дошло». Он снизил уровень напряжения. Понизил его градус. И он всё делает правильно в плане управления ситуацией.

Вопрос заключается в том, слушаем ли мы его на Западе и собираемся ли мы ответить добром на добро, чтобы снизить уровень напряжённости ситуации? Боюсь, сейчас я от Запада ничего подобного не наблюдаю.

Дата выхода в эфир 11 июня 2024 года.