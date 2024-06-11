Focus: ничего не изменит — в США раскритиковали Байдена за разрешение Киеву атаковать территорию России

Известный и авторитетный в США Институт изучения войны подверг критике администрацию Джо Байдена за недостаточное послабление ограничений по использованию американского оружия против России. Как пишет немецкий журнал Focus, сейчас украинцам разрешено атаковать западным оружием лишь около 16% российской территории, тогда как 84% остаются защищены от военных ударов политикой Байдена.

Американский Институт изучения войны (ISW) недавно подверг критике ослабление администрацией Байдена ограничений на использование американского оружия Украиной, пишет немецкий журнал Focus. По версии института, это послабление является недостаточным. Только неограниченное использование оружия, поставляемого Западом, может существенно подорвать оперативные возможности России во внутренних районах страны.

До сих пор в результате изменения политики украинцы смогли дотянуться полученным оружием не более чем до 16% российской территории. При этом по меньшей мере 84% территории России, находящейся в пределах досягаемости украинского оружия, остаётся в безопасности от нападения. Таким образом, большая часть территории России по-прежнему защищена от возможных атак, считают в ISW.

Россия использует эту территорию для укрытия своих боевых войск, командных и контрольных структур, логистических и вспомогательных служб. ISW отмечает, что политика США по-прежнему направлена на защиту большей части оперативного тыла России. По данным института, американские официальные лица заявили, что украинские силы могут быть лишены возможности наносить удары по российским военным объектам, которые не принимают активного участия в наземных операциях и атаках на Украину.