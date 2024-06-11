Бывший экономический советник посольства Великобритании в Москве Иен Прауд в своей книге рассказывает, как Лондон внёс свою лепту в провал Минских соглашений, пишет Responsible Statecraft. Он также признаёт, что Россия была единственной стороной этих договорённостей, которая действовала добросовестно и восхищается тем, как Москва справилась с нестабильностью, изоляцией и санкциями.

В условиях лихорадочного лоббирования обострения конфликта, царящего на Западе, очень не хватает рассудительных голосов несогласных с опосредованной войной НАТО с Россией на Украине, пишет Responsible Statecraft. Но они есть.

Среди них бывшие западные послы Соединённых Штатов Джек Мэтлок и Чес Фриман, и Тони Брентом из Великобритании, и Тони Кевин из Австралии. И вот в этих рядах пополнение в лице опытного дипломата и экономического советника посольства Великобритании в Москве в 2014-2019 годах Иена Прауда.

В отличии от подавляющего большинства своих коллег в Москве, он выучил русский язык и объездил Россию вдоль и поперёк. Прауд убеждён, что главной целью дипломатии является регулирование отношений между государствами и предотвращение конфликтов.

В конце прошлого года он опубликовал мемуары «Неудачник в Москве: как провалилась британская дипломатия в России». Как отмечает RS, Прауда потрясло, когда споры с Россией Запад попытался разрешить путём изоляции и отмены.

При этом издание признаёт, что Прауд не является мечтателем или ярым поклонником Путина. Он реалист, который служит своей стране и даже одно время вынашивал план по закрытию дипломатического представительства России в Великобритании.

Однако в целом, этот дипломат выступает за взаимодействие и достижение взаимопонимания как гораздо более эффективную политику. Однако даже во время его работы в Москве правительство Великобритании предпочитало говорить о России с кем угодно, кроме самой России.

«Невозможно дружить со всеми подряд, но настоящая дипломатия предполагает общение с теми, с кем ты больше всего не согласен», — цитирует RS слова Прауда.

После начала украинского кризиса в 2014 году официальный Лондон решил, что «возврата к нормальной жизни быть не может», и Россия должна быть наказана за свои проступки. Вскоре санкции для британцев стали самоцелью, а не инструментом политики. Будучи атташе по экономическим вопросам, Прауд понимал и предупреждал своих коллег, что санкции лишь вдохновят Россию на стремление к самодостаточности.

Особенно впечатлило то, как Москва справилась с нестабильностью, вызванной сочетанием западных санкций и снижения цен на энергоносители, отмечает издание. А к моменту начала СВО в феврале 2024 года Россия вполне уже могла сдерживать попытки западных стран дестабилизировать рубль и обрушить российскую экономику.

По мнению дипломата, самый яркий провал Британии в отношении России связан с выполнением Минских соглашений. Они предполагали, что Гражданская война между Киевом и пророссийски настроенным Донбасом будет остановлена засчёт компромисса. Таким образом, Украина могла бы восстановить контроль над восточным регионом в обмен на предоставление ему гарантированной Конституцией региональной автономии.

С одной стороны, это вывело бы Россию из Донбасса, а его жителям было бы дано право вето на членство страны в НАТО. Однако, по признанию RS, украинские ультранационалисты никогда не собирались мириться с таким положением дел.

Как рассказывает Прауд, британские лидеры умудрились исключить себя из переговорного процесса, который привёл к подписанию Минских соглашений. Соответственно, Лондон не играл никакой существенной роли в поисках путей реализации этих соглашений.

Тем не менее, Великобритания внесла свою лепту в провал Минских соглашений, когда убедила Европейский совет согласиться с тем, что санкции против России не будут сняты до полного выполнения соглашений. Это дало Киеву дополнительный стимул саботировать их соблюдение.

Прауд также признаёт, что Москва в отличии от Киева была по-настоящему заинтересована в выполнении соглашений. И самое печальный факт состоит в том, что Россия, скорее всего, была единственной стороной этих соглашений, которая действовала добросовестно. Это особенно очевидно, если учесть что Владимир Путин неоднократно настаивал на том, что выполнение Минских договорённостей является единственным способом мирного урегулирования кризиса.

Интересно, что книга Прауда подверглась жёсткой цензуре в Великобритании. Но даже после значительных сокращений здесь хватает критики британской политики в отношении России.

Помимо прочего, Прауд часто выступает на альтернативных платформах с критикой роли Запада в украинском конфликте. По его словам, если Запада не хочет войны с Россией, ему необходимо всеми путями добиваться прекращения огня и вести переговоры о справедливом мире.

К сожалению, западные политики и многие из коллег Прауда пока остаются глухи к его призывам.