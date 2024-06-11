WP: в США сняли запрет на поставки вооружений нацбатальону «Азов»

08:57
Маркова стала первой российской хоккеисткой, задрафтованной женской НХЛ
Илона Маркова стала первой в истории российской хоккеисткой, выбранной на драфте североамериканской Профессиональной женской хоккейной лиги (PWHL).
08:53
Минобороны: в России начался второй этап учений нестратегических ядерных сил
В Минобороны России объявили о начале второго этапе учений нестратегических ядерных сил.
08:50
WP: США намерены устроить «беспилотный ад» в случае нападения Китая на Тайвань
Соединённые Штаты планируют массовое использование беспилотников для обороны Тайваня в случае атаки Китая, пишет газета The Washington Post.
08:50
На подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждён объект инфраструктуры
Назначенный Киевом глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры на подконтрольной Украине части региона.
08:48
В Минспорта Армении заявили, что не собираются красть российских спортсменов
Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Карен Гилоян поделился мнением о возможных переходах российских спортсменов в сборную Армении.
08:42
Бобровский — первый вратарь НХЛ с 2008 года, пропустивший один или меньше голов в первых двух матчах финала КС
Российский голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский стал первым вратарём Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с 2008 года, пропустившим одну или меньше шайб в первых двух матчах финальной серии плей-офф.
08:33
В Японии осудили попытку решить конфликт на Украине только с позиции Киева
Попытка решить украинский конфликт только на основании позиции Киева — это нонсенс, заявил японский политик, депутат парламента Мунэо Судзуки.
08:26
Бобровский вышел на второе место по победам в плей-офф НХЛ среди российских вратарей
Голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский вышел на чистое второе место по числу выигранных матчей в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди российских вратарей.
08:17
Бобровский признан третьей звездой второго матча финала Кубка Стэнли с «Эдмонтоном»
Голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский был признан третьей звездой второго матча финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз».
08:15
Москалькова предложила усилить наказание для иностранцев за русофобию
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступила с инициативой об усилении наказания для иностранных граждан за проявление русофобии.
08:09
Ассист Тарасенко помог «Флориде» обыграть «Эдмонтон» во втором матче финала Кубка Стэнли
Российский нападающий «Флорида Пантерз» Владимир Тарасенко отметился голевой передачей во втором матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Эдмонтон Ойлерз».
08:08
Талибы выразили готовность сотрудничать с Россией в сфере безопасности
Представители движения «Талибан»* выразили готовность к диалогу по безопасности с Россией, заявил исполняющий обязанности министра труда и социальных дел Афганистана Абдул Ханан Умари.
07:54
В Горловке женщина погибла в результате обстрела со стороны ВСУ
Жительница Горловки погибла в результате атаки со стороны украинских войск.
07:38
Группировка «Восток» сорвала ротации ВСУ у Никольского и Новодонецкого
Бойцы группировки «Восток» сорвали попытки ротации ВСУ в опорных пунктах в районах Никольского и Новодонецкого.
07:33
Группировка «Запад» овладела пятью опорными пунктами
Бойцы группировки «Запад» выбили ВСУ с занимаемых позиций и овладели пятью опорными пунктами в зоне СВО.
07:25
Палестинский Красный Полумесяц обвинил ЦАХАЛ в использовании машины гумпомощи
Палестинское общество Красного Полумесяца обвинило израильские войска в использовании машины с гуманитарной помощью в военных целях.
07:14
Самолёт Су-34 ВКС России потерпел крушение в горной местности в Северной Осетии
Самолёт Су-34 ВКС России потерпел крушение в горной местности в Северной Осетии во время выполнения планового учебно-тренировочного полёта.
07:07
Посол КНР в Токио: Китай поддерживает мир на приемлемых для всех условиях
Китай поддерживает мирные инициативы, направленные на урегулирование конфликта на Украине, однако они должны устраивать и Москву, и Киев.
06:55
МИД России: подготовка соглашения с Ираном временно приостановлена
Процесс работы над договором о всеобъемлющем сотрудничестве между Россией и Ираном приостановлен, но временно.
06:42
Посол России: Москва открыта к построению взаимовыгодных отношений с Токио
Россия готова строить взаимовыгодные отношения с Японией.
06:30
Инженеры восстановили проходимость канала в порту Балтимора в США
В США военные инженеры и спасатели восстановили проходимость канала в порту Балтимора для коммерческого судоходства.
06:22
В четырёх регионах Украины вновь объявили воздушную тревогу
В Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях в третий раз с начала суток объявили воздушную тревогу.
06:13
МИД: Афганистан рассчитывает на участие России в добыче полезных ископаемых
В Кабуле рассчитывают, что Россия примет участие в разработке добычи полезных ископаемых на территории Афганистана.
06:06
Военные КНДР случайно зашли на территорию Южной Кореи
Около 20 военнослужащих КНДР нарушили межкорейскую границу 9 июня.
05:53
Попова заявила, что подъём заболеваемости COVID-19 в России ожидается осенью
Подъём заболеваемости коронавирусом в России ожидается осенью.
05:47
Al Jazeera: восемь человек погибли в результате удара ЦАХАЛ по Газе
Не менее восьми человек погибли в результате удара по сектору Газа со стороны армии Израиля.
05:40
Росфинмониторинг усовершенствует систему заморозки активов террористов
Росфинмониторинг работает над созданием поправок, предусматривающих совершенствование системы замораживания активов террористов.
05:29
Попова: вариант коронавируса FLiRT не последний
Вариант коронавируса FLiRT не является последним, так как вирус способен быстро меняться.
05:23
Бойцы группировки «Восток» улучшили положение по переднему краю под Угледаром
Штурмовые отряды бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю под Угледаром.
05:18
Забайкальские десантники уничтожили расчёт БПЛА и два танка ВСУ под Часовым Яром
Забайкальские десантники Уссурийского соединения ВДВ под Часовым Яром поразили расчёт БПЛА и два танка ВСУ.
05:06
Байден назвал высадку в Нормандии первым шагом к освобождению Европы
Президент США Джо Байден назвал высадку войск союзников в Нормандии в июне 1944 года первым шагом к освобождению Европы, умолчав о роли СССР.
05:00
Россияне назвали профессии с неоправданно высокими зарплатами
Аналитики провели опрос и составили рейтинг профессий с неоправданно высокими зарплатами. Так, 17% россиян считают зарплаты депутатов необоснованно высокими. На втором месте — специалисты IT-сектора с 13% голосов опрошенных, на третьем месте — госслужащие (8%).
04:56
Эксперт из КНР: атаками по России ВСУ пытаются создать видимость стабилизации
ВСУ атаками по России пытаются создать видимость улучшения ситуации в ходе конфликта.
04:48
«СТРАНА.ua»: в Одессе две женщины попытались освободить своего родственника из ТЦК
В Одессе две гражданки Украины попытались освободить своего мобилизованного родственника.
04:39
Российский дрон «Русак» уничтожил американский БТР Stryker в зоне СВО
Российский разведывательно-ударный дрон «Русак» поразил в зоне проведения спецоперации БТР Stryker производства США.
04:24
NHK: по итогам швейцарской конференции не будет требования о выводе ВС России
Совместное заявление по итогам швейцарской конференции не будет содержать пункта о выводе войск России с Украины.
04:09
WP: США сняли запрет на поставки вооружений батальону «Азов»
Власти США сняли запрет на поставки вооружений батальону «Азов»*.
03:53
На северо-западе КНР зафиксировали землетрясение магнитудой 5
Землетрясение магнитудой 5 произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР.
03:45
МИД КНР: консенсус Китая и Бразилии по Украине одобряют всё больше стран
Количество стран, одобряющих консенсус Китая и Бразилии по урегулированию конфликта на Украине, растёт.
03:36
В четырёх регионах Украины повторно объявили воздушную тревогу
В четырёх украинских регионах во второй раз за ночь объявили воздушную тревогу.
03:31
Кабулов: США мстят талибам за свой позор в Афганистане, спонсируя террористов
США не могут смириться с провалом в Афганистане, поэтому пытаются различными способами отомстить талибам*.
03:21
Мужчину будут судить в Приморье за контрабанду в КНР лосося на 7 млн рублей
Директора фирмы будут судить в Приморском крае за организацию контрабанды лосося на территорию КНР общей стоимостью 7 млн рублей.
03:09
РИА Новости: Крым продал активов украинских олигархов на 2,1 млрд рублей
В бюджет Крымского полуострова от продажи национализированных активов украинских олигархов уже поступило более 2,1 млрд рублей.
03:02
CBS News: суда ВМС США будут следить за визитом российских кораблей на Кубу
Корабли американских ВМС будут отслеживать визит отряда кораблей Военно-морского флота России на Кубу.
02:54
Bloomberg: в ЕС обсуждают поставки газа из России через Украину в 2025 году
Страны Евросоюза обсуждают, как обеспечить продолжение поставок газа через Украину после завершения соглашения с Россией в этом году.
02:41
БПЛА хуситов уничтожен в Аденском заливе
Один беспилотник хуситов из йеменского движения «Ансар Аллах» был сбит в Аденском заливе.
02:33
В Дагестане собрали более 53 тонн воды для жителей Буйнакска после отравления
Более 53 т питьевой воды было собрано в Дагестане для жителей Буйнакска, где произошло массовое отравление.
02:28
ФСБ задержала жителя Камчатки по подозрению в сотрудничестве с СБУ
Жителя Камчатки задержали по подозрению в сотрудничестве со Службой безопасности Украины.
02:20
Дипломаты ЕС поприветствовали резолюцию по Газе
Дипломатическая служба Евросоюза выразила поддержку принятой резолюции поэтапного плана прекращения огня в секторе Газа.
02:14
Приставы взыскивают с Face 30 тысяч рублей за нарушение деятельности иноагента
Судебные приставы взыскивают с рэпера Face (Ивана Дрёмина)* около 30 тыс. рублей штрафа.