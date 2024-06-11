Франция вздохнёт с облегчением — французский политик о возможной отставке Макрона

Если Эммануэль Макрон действительно намерен уйти в отставку в случае победы правых на парламентских выборах, это будет отличной возможностью «избавиться от него прямо сейчас», не дожидаясь конца его срока. Такое мнение в эфире Europe 1 высказал вице-президент «Национального объединения» Себастьян Шеню на фоне слухов об отставке президента. По его словам, это позволило бы французам «вздохнуть с облегчением» и «обрести спокойствие».
После крупной победы партии «Национальное объединение» на выборах в Европарламент президент Франции объявил о роспуске Национального собрания. Сегодня днём он должен провести пресс-конференцию, на которой он — может быть! — заговорит и о своей отставке, чтобы максимально повысить ставки и мобилизовать избирателей против вас. Это ведь рискованно…
СЕБАСТЬЯН ШЕНЮ, вице-президент партии «Национальное объединение»: Эммануэль Макрон мечтает поскорее перешагнуть через только что назначенные им же самим выборы. Он хотел заставить людей забыть о европейских выборах, распустив парламент, а теперь решил заставить людей забыть о роспуске парламента, видимо, угрожая своей отставкой.
Но я так скажу избирателям «Национального объединения»: вот она — подходящая возможность избавиться от Эммануэля Макрона прямо сейчас! Если он действительно объявит об отставке (при условии победы «Национального объединения» на парламентских выборах. — ИноТВ), это будет означать, что через три недели мы уже не будем наблюдать Эммануэля Макрона в Елисейском дворце. «Фух!» — Франция сможет вздохнуть с облегчением, Франция сможет обрести спокойствие, а мы сможем избавиться от Эммануэля Макрона.
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