Europe 1: Макрон обсуждает со своим окружением возможность отставки с поста президента

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил со своим ближайшим окружением возможность отставки с поста главы государства, сообщает Europe 1 со ссылкой на близкий к президенту источник. По словам этого источника, отставка президента — больше «не табу», и теперь «нужно рассматривать все варианты». Сам Макрон признаёт, что «готов пожертвовать концом своего пятилетнего срока».

После сокрушительного поражения на выборах в Европарламент и роспуска Национального собрания Эммануэль Макрон всерьёз задумывается о том, чтобы покинуть пост главы государства. Об этом сообщает Europe 1 со ссылкой на ближайшее окружение президента.

По данным издания, такой «сценарий крайних мер» Макрон уже обсудил со своим окружением. «Отставка президента — это не табу. Да, теперь нужно рассматривать все варианты», — объясняет один из близких к президенту людей, добавляя, что Макрон «готов пожертвовать концом своего пятилетнего срока».

Как отмечает Europe 1, этот вариант, очевидно, не самый предпочтительный для президента. Однако окружение Макрона надеется, что до такого не дойдёт и всё закончится на том, что перспектива отставки «послужит для драматизации» в преддверии досрочных парламентских выборов.