Europe 1: Макрон обсуждает со своим окружением возможность отставки с поста президента

10:17
ISU может создать компьютерную игру про фигурное катание
Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил о заинтересованности в создании компьютерной игры про фигурное катание.
10:08
Europe 1: Макрон обсуждает с окружением возможность отставки
Французский глава Эммануэль Макрон обсуждает со своим окружением возможность отставки с поста президента страны, сообщает радиостанция Europe 1.
09:59
Ветеран UFC Сен-Пьер затруднился назвать фаворита в бою Махачева и Нурмагомедова
Бывший канадский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Жорж Сен-Пьер поделился мнением о гипотетическом поединке между двумя российскими легковесами Хабибом Нурмагомедовым и Исламом Махачевым.
09:56
Экс-премьер Японии Хатояма заявил, что саммит по Украине в Швейцарии не мирный
Встреча по Украине в Швейцарии не может считаться мирным саммитом, так как там представлена только одна сторона конфликта, заявил экс-премьер Японии Юкио Хатояма.
09:46
Чеферин и Гвардиола назвали фаворитов предстоящего Евро-2024
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин и главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделились мнением о фаворитах предстоящего чемпионата Европы 2024 года по футболу.
09:42
Экс-премьер Азаров: Украина не восстановит экономику из нынешнего состояния
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что у Киева практически нет возможности восстановить экономику страны из того состояния, в котором она оказалась.
09:30
Домнина — об истории Костомарова: это вдохновляет многих людей
Супруга олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова Оксана Домнина рассказала о том, как их с супругом жизнь изменилась в последнее время.
09:29
СБУ начала проверки в правительственном квартале Киева
Украинские спецслужбы начали проводить проверки с утра в правительственном квартале Киева и на прилегающих территориях.
09:18
Бобровский — о финале Кубка Стэнли: для меня привилегия — быть частью «Флориды»
Российский голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский поделился мнением о ходе финальной серии плей-офф в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
09:14
МО: учения нестратегических ядерных сил проводят для защиты Союзного государства
Второй этап учений нестратегических ядерных сил нацелен на обеспечение суверенитета и территориальной целостности Союзного государства России и Белоруссии.
09:14
В Северной Осетии разбился самолёт Су-34
Глава Северной Осетии подтвердил крушение самолёта Су-34 ВКС России в регионе.
09:07
Васильев — об Играх БРИКС: сидеть и ждать, когда мерзавцы вернут россиян, нельзя
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал предстоящие в России Игры БРИКС.
08:57
Маркова стала первой российской хоккеисткой, задрафтованной женской НХЛ
Илона Маркова стала первой в истории российской хоккеисткой, выбранной на драфте североамериканской Профессиональной женской хоккейной лиги (PWHL).
08:53
Минобороны: в России начался второй этап учений нестратегических ядерных сил
В Минобороны России объявили о начале второго этапе учений нестратегических ядерных сил.
08:50
WP: США намерены устроить «беспилотный ад» в случае нападения Китая на Тайвань
Соединённые Штаты планируют массовое использование беспилотников для обороны Тайваня в случае атаки Китая, пишет газета The Washington Post.
08:50
На подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждён объект инфраструктуры
Назначенный Киевом глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры на подконтрольной Украине части региона.
08:48
В Минспорта Армении заявили, что не собираются красть российских спортсменов
Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Карен Гилоян поделился мнением о возможных переходах российских спортсменов в сборную Армении.
08:42
Бобровский — первый вратарь НХЛ с 2008 года, пропустивший один или меньше голов в первых двух матчах финала КС
Российский голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский стал первым вратарём Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с 2008 года, пропустившим одну или меньше шайб в первых двух матчах финальной серии плей-офф.
08:33
В Японии осудили попытку решить конфликт на Украине только с позиции Киева
Попытка решить украинский конфликт только на основании позиции Киева — это нонсенс, заявил японский политик, депутат парламента Мунэо Судзуки.
08:26
Бобровский вышел на второе место по победам в плей-офф НХЛ среди российских вратарей
Голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский вышел на чистое второе место по числу выигранных матчей в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди российских вратарей.
08:17
Бобровский признан третьей звездой второго матча финала Кубка Стэнли с «Эдмонтоном»
Голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский был признан третьей звездой второго матча финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз».
08:15
Москалькова предложила усилить наказание для иностранцев за русофобию
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступила с инициативой об усилении наказания для иностранных граждан за проявление русофобии.
08:09
Ассист Тарасенко помог «Флориде» обыграть «Эдмонтон» во втором матче финала Кубка Стэнли
Российский нападающий «Флорида Пантерз» Владимир Тарасенко отметился голевой передачей во втором матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Эдмонтон Ойлерз».
08:08
Талибы выразили готовность сотрудничать с Россией в сфере безопасности
Представители движения «Талибан»* выразили готовность к диалогу по безопасности с Россией, заявил исполняющий обязанности министра труда и социальных дел Афганистана Абдул Ханан Умари.
07:54
В Горловке женщина погибла в результате обстрела со стороны ВСУ
Жительница Горловки погибла в результате атаки со стороны украинских войск.
07:38
Группировка «Восток» сорвала ротации ВСУ у Никольского и Новодонецкого
Бойцы группировки «Восток» сорвали попытки ротации ВСУ в опорных пунктах в районах Никольского и Новодонецкого.
07:33
Группировка «Запад» овладела пятью опорными пунктами
Бойцы группировки «Запад» выбили ВСУ с занимаемых позиций и овладели пятью опорными пунктами в зоне СВО.
07:25
Палестинский Красный Полумесяц обвинил ЦАХАЛ в использовании машины гумпомощи
Палестинское общество Красного Полумесяца обвинило израильские войска в использовании машины с гуманитарной помощью в военных целях.
07:14
Самолёт Су-34 ВКС России потерпел крушение в горной местности в Северной Осетии
Самолёт Су-34 ВКС России потерпел крушение в горной местности в Северной Осетии во время выполнения планового учебно-тренировочного полёта.
07:07
Посол КНР в Токио: Китай поддерживает мир на приемлемых для всех условиях
Китай поддерживает мирные инициативы, направленные на урегулирование конфликта на Украине, однако они должны устраивать и Москву, и Киев.
06:55
МИД России: подготовка соглашения с Ираном временно приостановлена
Процесс работы над договором о всеобъемлющем сотрудничестве между Россией и Ираном приостановлен, но временно.
06:42
Посол России: Москва открыта к построению взаимовыгодных отношений с Токио
Россия готова строить взаимовыгодные отношения с Японией.
06:30
Инженеры восстановили проходимость канала в порту Балтимора в США
В США военные инженеры и спасатели восстановили проходимость канала в порту Балтимора для коммерческого судоходства.
06:22
В четырёх регионах Украины вновь объявили воздушную тревогу
В Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях в третий раз с начала суток объявили воздушную тревогу.
06:13
МИД: Афганистан рассчитывает на участие России в добыче полезных ископаемых
В Кабуле рассчитывают, что Россия примет участие в разработке добычи полезных ископаемых на территории Афганистана.
06:06
Военные КНДР случайно зашли на территорию Южной Кореи
Около 20 военнослужащих КНДР нарушили межкорейскую границу 9 июня.
05:53
Попова заявила, что подъём заболеваемости COVID-19 в России ожидается осенью
Подъём заболеваемости коронавирусом в России ожидается осенью.
05:47
Al Jazeera: восемь человек погибли в результате удара ЦАХАЛ по Газе
Не менее восьми человек погибли в результате удара по сектору Газа со стороны армии Израиля.
05:40
Росфинмониторинг усовершенствует систему заморозки активов террористов
Росфинмониторинг работает над созданием поправок, предусматривающих совершенствование системы замораживания активов террористов.
05:29
Попова: вариант коронавируса FLiRT не последний
Вариант коронавируса FLiRT не является последним, так как вирус способен быстро меняться.
05:23
Бойцы группировки «Восток» улучшили положение по переднему краю под Угледаром
Штурмовые отряды бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю под Угледаром.
05:18
Забайкальские десантники уничтожили расчёт БПЛА и два танка ВСУ под Часовым Яром
Забайкальские десантники Уссурийского соединения ВДВ под Часовым Яром поразили расчёт БПЛА и два танка ВСУ.
05:06
Байден назвал высадку в Нормандии первым шагом к освобождению Европы
Президент США Джо Байден назвал высадку войск союзников в Нормандии в июне 1944 года первым шагом к освобождению Европы, умолчав о роли СССР.
05:00
Россияне назвали профессии с неоправданно высокими зарплатами
Аналитики провели опрос и составили рейтинг профессий с неоправданно высокими зарплатами. Так, 17% россиян считают зарплаты депутатов необоснованно высокими. На втором месте — специалисты IT-сектора с 13% голосов опрошенных, на третьем месте — госслужащие (8%).
04:56
Эксперт из КНР: атаками по России ВСУ пытаются создать видимость стабилизации
ВСУ атаками по России пытаются создать видимость улучшения ситуации в ходе конфликта.
04:48
«СТРАНА.ua»: в Одессе две женщины попытались освободить своего родственника из ТЦК
В Одессе две гражданки Украины попытались освободить своего мобилизованного родственника.
04:39
Российский дрон «Русак» уничтожил американский БТР Stryker в зоне СВО
Российский разведывательно-ударный дрон «Русак» поразил в зоне проведения спецоперации БТР Stryker производства США.
04:24
NHK: по итогам швейцарской конференции не будет требования о выводе ВС России
Совместное заявление по итогам швейцарской конференции не будет содержать пункта о выводе войск России с Украины.
04:09
WP: США сняли запрет на поставки вооружений батальону «Азов»
Власти США сняли запрет на поставки вооружений батальону «Азов»*.
03:53
На северо-западе КНР зафиксировали землетрясение магнитудой 5
Землетрясение магнитудой 5 произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР.