Europe 1: политическое самоубийство — Макрон выбрал политику «из огня да в полымя»

Решение французского президента распустить парламент и объявить досрочные выборы — это очень глупо и легкомысленно, заявил французский журналист Винсент Теремоле Де Вилье в эфире Europe 1. По его словам, таким образом Макрон буквально «открыл двери Матиньонского дворца» перед Марин Ле Пен, совершив «политическое самоубийство».
ВИНСЕНТ ТЕРЕМОЛЕ ДЕ ВИЛЬЕ, французский журналист:Во время своего выступления вчера вечером Эммануэль Макрон говорил о «лихорадке», охватившей страну. В этом нужно было увидеть отсылку к одноимённому сериалу на Canal+, а его решение — это что-то из «Лихорадки» и «Чёрного Барона». Вот только наш президент не актёр, а Франция — не Netflix.
Решение Эммануэля Макрона пронизано очень тревожным легкомыслием. Тревожным, потому что нельзя проводить настолько важные выборы за месяц до Олимпийских игр, в то время, когда Европа готовится сосредоточиться на решающих назначениях на высшие должности, и, в конце концов, в то время, когда война на Украине занимает большую часть кампании президента Франции.
С политической точки зрения, это просто самоубийство. Я не могу подобрать других слов… Этим роспуском парламента президент не просто согласился на призыв Жордана Барделлы — он, по сути, предоставил «Национальному объединению» новую победу на выборах. Эммануэль Макрон хотел сократить партию Марин Ле Пен — а теперь он буквально открывает перед ней двери Матиньонского дворца.
Нам, вероятно, скажут, что цель этого решения состоит в том, чтобы измотать Джордана Барделлу. Но проиграть во второй раз, спустя три недели после сокрушительного поражения, ради того чтобы через три года выиграть… Честно говоря, это похоже на политику «из огня да в полымя».
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