По опросам, правые популистские партии могут получить на выборах в Европарламент до четверти голосов — и, таким образом, намного больше влияния на политику ЕС, чем до сих пор. Побеседовав с людьми на улицах Мангейма, немецкий телеканал Welt установил причины этого сдвига вправо: они заключаются в иммиграционной политике, «экспериментах» правительства в энергетике и равнодушии политических кругов к проблемам населения.

Как мы слышим, правые или, в первую очередь правые популистские партии, по опросам, могут получить значительно больше влияния на политику в ЕС. Мы спросили жителей Мангейма через неделю после убийства полицейского афганцем — каковы причины такого ожидаемого сдвига вправо в Европе? Это их голоса.

МУЖЧИНА: Я думаю, это связано, в том числе, с политическим равнодушием, которое часто проявлялось в последнее время. Люди сильно отвернулись от политики, и крайние партии, разумеется, используют это для себя. Они очень хорошо представлены в социальных сетях, активно распространяют там своё мнение — очень радикально, с большими эмоциями.

ЖЕНЩИНА: Сложно сказать. Думаю, люди ищут простых решений. Правые думают или подают себя людям так, как будто у них есть простые решения, что не соответствует действительности. Нет простых решений. Но некоторые люди находят там ответ. Однако это не может так работать.

МУЖЧИНА: Миграция… Окей, я сам иностранец, но в какой-то степени дело и в иммиграции. Все двери распахнуты.

МУЖЧИНА: Я думаю, часто принимаются решения, которых люди не могут понять. Например, закон зелёных об отоплении. Возможно, он по сути действительно не так плох, но он плохо реализован. Нельзя использовать людей как подопытных кроликов, такого никто не поймёт.

МУЖЧИНА: Я вам скажу, я ничего не имею против иностранцев. Никогда не имел ничего против, с удовольствием бываю за границей. Если люди испытывают нужду, им нужно помочь. Не вопрос. Но то, как госпожа Меркель открыла границы и впустила сюда всё, что не было проконтролировано, сейчас представляет собой проблему. И мы, похоже, никого больше не сможем отправить отсюда — или тех, кто совершает здесь преступления.

Дата выхода в эфир 09 июня 2024 года.