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AP: выборы в демократических странах мира выявляют глубокое недовольство среди избирателей

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Нынешние выборы в демократических странах зачастую приводят к смене политического руководства или как минимум к усилению крайне правых сил, пишет Associated Press. Подобный исход голосований обусловлен глубоким недовольством избирателей текущим положением дел.
AP: выборы в демократических странах мира выявляют глубокое недовольство среди избирателей
AP

Год выборов в демократических странах мира выявляет глубокое недовольство среди избирателей, пишет Associated Press.

В этом году половина населения планеты голосует на выборах, и избиратели пребывают в дурном настроении. От Южной Кореи до Польши и Аргентины действующие власти лишаются своих постов.

Только в Латинской Америке лидеры стран и их партии проиграли 20 выборов подряд.

Эта динамика, вероятно, повторится и на выборах в Европарламент, которые стартуют уже на этой неделе и на которых консервативные популистские партии, как ожидается, продемонстрируют успехи по всему континенту.

Причин для недовольства избирателей много: тут и способность соцсетей раздувать проблемы, и болезненное восстановление после пандемии коронавируса, и негативная реакция на экономические и культурные изменения, вызванные глобализацией и массовой иммиграцией.

Между тем в глобальном масштабе в этом недовольстве мало идеологической последовательности, отмечается в статье. Как показал недавний опрос Pew, проведённый в 24 демократических странах, 74% респондентов заявили, что, по их мнению, политиков не волнует мнение обычных людей, а 42% сказали, что ни одна политическая партия не представляет их точку зрения.

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Associated Press США Северная Америка
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