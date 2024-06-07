AP: выборы в демократических странах мира выявляют глубокое недовольство среди избирателей

Нынешние выборы в демократических странах зачастую приводят к смене политического руководства или как минимум к усилению крайне правых сил, пишет Associated Press. Подобный исход голосований обусловлен глубоким недовольством избирателей текущим положением дел.
Год выборов в демократических странах мира выявляет глубокое недовольство среди избирателей, пишет Associated Press.
В этом году половина населения планеты голосует на выборах, и избиратели пребывают в дурном настроении. От Южной Кореи до Польши и Аргентины действующие власти лишаются своих постов.
Только в Латинской Америке лидеры стран и их партии проиграли 20 выборов подряд.
Эта динамика, вероятно, повторится и на выборах в Европарламент, которые стартуют уже на этой неделе и на которых консервативные популистские партии, как ожидается, продемонстрируют успехи по всему континенту.
Причин для недовольства избирателей много: тут и способность соцсетей раздувать проблемы, и болезненное восстановление после пандемии коронавируса, и негативная реакция на экономические и культурные изменения, вызванные глобализацией и массовой иммиграцией.
Между тем в глобальном масштабе в этом недовольстве мало идеологической последовательности, отмечается в статье. Как показал недавний опрос Pew, проведённый в 24 демократических странах, 74% респондентов заявили, что, по их мнению, политиков не волнует мнение обычных людей, а 42% сказали, что ни одна политическая партия не представляет их точку зрения.
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