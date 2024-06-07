AP: выборы в демократических странах мира выявляют глубокое недовольство среди избирателей

03:05 МИД: Россия рассчитывает, что страны видят мошеннический характер саммита по Украине Россия исходит из того, что руководители всех стран осознают мошеннический характер конференции по Украине в Швейцарии.

03:01 Байден оговорился, заявив, что Израиль не планировал вторгаться в Россию Президент США Джо Байден совершил оговорку во время интервью телеканалу ABC News, заявив, что Израиль не собирался вторгаться в Россию.

02:51 Сенатор призвал Байдена ответить Кубе за решение принять с визитом суда ВМФ России Американский сенатор-республиканец Марко Рубио призвал президента США Джо Байдена ответить Кубе за решение Гаваны принять с визитом отряд из четырёх судов российского военно-морского флота, включая атомную подводную лодку.

02:35 Воробьёв: на месте «Крокуса» могут построить памятный сквер На месте «Крокус Сити Холла» может быть построен памятный сквер, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на полях ПМЭФ.

02:20 Захарова: дискриминация россиян в ЕС в последние годы стала системной Преследование россиян в европейских странах за последние годы стало нормой, заявила в комментарии «Известиям» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

02:08 Байден признал, что удары ВСУ по России могут втянуть Запад в украинский конфликт Президент США Джо Байден признал в интервью телеканалу ABC, что решение одобрить удары ВСУ по целям внутри границ России американским оружием «теоретически может» втянуть Запад в конфликт.

02:04 Гуцул: Гагаузия попросит помощь России, если Молдавия решит объединиться с Румынией Гагаузия обратится за помощью к России и другим международным партнёрам, если власти Молдавии решат объединиться с Румынией.

01:51 Белый дом: Байден 7 июня встретится во Франции с Зеленским Президент США Джо Байден 7 июня встретится с Владимиром Зеленским во Франции.

01:50 РИА Новости: ударный дрон ВСУ атаковал здание кондитерской фабрики в Макеевке Украинские военные ударным дроном атаковали здание кондитерской фабрики в Макеевке в ДНР.

01:42 Messaggero: экс-работник Ватикана задержан за попытку продажи рукописи XVII века Жандармерия Ватикана арестовала бывшего сотрудника базилики Святого Петра после того, как он пытался продать Святому престолу рукопись XVII века с секретами балдахина работы Джанлоренцо Бернини, который украшает главный католический собор мира.

01:36 РИА Новости: Пентагон не подтвердил сообщения СМИ о новой военной помощи Киеву В Пентагоне не подтвердили сообщения СМИ о том, что США готовятся выделить очередной пакет военной помощи Киеву в $225 млн, отметив, что над ним ещё продолжают работу.

01:29 МИД: для переговоров с Украиной нужно понять, кто будет легитимен в Киеве для этого Россия сохраняет позицию в пользу переговоров с Украиной, но для их проведения нужно понять, кто будет легитимен со стороны Киева.

01:13 Воздушная тревога звучит в Киевской области и ряде регионов Украины Сигнал воздушной тревоги звучит в Киевской области и ряде регионов Украины.

01:02 AP: США направят Украине помощь на сумму около $225 млн Власти США могут выделить дополнительную военную помощь Украине в размере около $225 млн.

00:58 Пушков — о передаче ВСУ истребителей Mirage: у Макрона нет чувства ответственности Сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона о передаче Киеву истребителей Mirage 2000-5 и обучении украинских солдат, заявил, что у французского лидера отсутствует чувство ответственности.

00:50 Гуцул: Санду может пойти на украинский сценарий с Приднестровьем или Гагаузией Глава Гагаузии Евгения Гуцул выразила предположение в интервью ТАСС, что президент Молдавии Майя Санду может пойти на украинский сценарий с Приднестровьем или Гагаузией.

00:46 Politico: в Киеве считают слова Байдена о продолжении поддержки Украины пустыми Слова американского лидера Джо Байдена о том, что Вашингтон не отвернётся от Украины, воспринимают в Киеве как пустую риторику.

00:39 Telegram запустил внутреннюю валюту для оплаты цифровых услуг Telegram выпустил внутреннюю валюту «звёзды», c помощью которой можно покупать цифровые услуги в мини-приложениях мессенджера.

00:34 «СТРАНА.ua»: непригодных к службе бойцов ВСУ удерживают в подвале Украинских солдат, признанных непригодными к военной службе, насильно удерживают в подвале, пишет «СТРАНА.ua» со ссылкой на сына одного из бойцов.

00:25 Кирби: США следят за визитом российских кораблей в порт Гаваны Вашингтон следит за ситуацией вокруг визита группы кораблей Военно-морского флота России в порт Гаваны, заявил в эфире телеканала CNN координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби.

00:21 Гуцул считает, что Санду отправится «на свалку истории» после выборов 20 октября Глава Гагаузии Евгения Гуцул выразила мнение в интервью ТАСС, что молдавской оппозиции после президентских выборов 20 октября удастся отправить действующую главу государства Майю Санду «на свалку истории».

00:15 Гендиректор: «Аэрофлот» ожидает начала поставок самолётов МС-21 в конце 2025 года Группа «Аэрофлот» ожидает начала поставок самолётов МС-21 в конце 2025 года.

00:08 Пресс-секретарь главы ЛНР: силы ПВО сбили два БПЛА западнее Луганска Силы ПВО сбили два беспилотника самолётного типа, выпущенных ВСУ, западнее Луганска.

00:03 Nacion: Милей не поедет в Европу на саммит G7 и конференцию по Украине Президент Аргентины Хавьер Милей не примет участия во встрече G7 в Италии и в конференции по Украине в Швейцарии.

00:01 В Госдуме разработали федеральный законопроект о многодетной семье Депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают закрепить в России на федеральном уровне понятие «многодетная семья». Копии законопроекта и пояснительной записки есть в распоряжении RT.

23:55 Взрывы раздались в Одессе Взрывы произошли в Одессе, сообщают украинские мониторинговые каналы.

23:53 Нагорный: Игры дружбы — единственная мотивация оставаться действующим спортсменом Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный рассказал о мотивации продолжать карьеру.

23:50 Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Россия хорошо адаптировалась к санкциям Россия и россияне хорошо адаптировались к санкциям Запада. Такое мнение в интервью РИА Новости выразила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на полях ПМЭФ.

23:43 Пушилин: Зеленский больше не может опираться на Конституцию Украины Именно страны Запада решают, что будет с оставшейся частью Украины и нелегитимным Владимиром Зеленским, поэтому если и вести переговоры, то с ними, заявил RT глава ДНР Денис Пушилин.

23:37 Смолов признался, что обращался к психологу после ЧМ-2018 Нападающий Фёдор Смолов рассказал, что обращался к психологу после своего промаха с пенальти на чемпионате мира 2018 года.

23:37 Минздрав: в результате взрыва у Еревана пострадали пять человек В результате взрыва на газозаправочной станции близ Еревана пострадали пять человек, они госпитализированы.

23:31 Вице-премьер Грузии: санкции против грузин — это ошибка США Решение Госдепа ввести визовые ограничения против Грузии — это ошибка Соединённых Штатов, заявила вице-премьер республики Тея Цулукиани, которая также является министром культуры и спорта.

23:23 В Воронежской области объявили угрозу атаки БПЛА Угроза атаки БПЛА объявлена в Воронежской области.

23:21 ТАСС: в Луганске раздалась серия взрывов В Луганске раздалась серия взрывов, сообщает ТАСС. Подробности происшедшего не приводятся.

23:19 Тарпищев: Андреева сыграла выше всяких похвал на «Ролан Гаррос» Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о поражении Мирры Андреевой в полуфинале «Ролан Гаррос».

23:17 МВД Армении: в результате взрыва близ Абовяна есть пострадавшие В результате сильного взрыва и пожара на газозаправочной станции близ Абовяна есть пострадавшие, сообщил пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян.

23:12 В отношении мужчины, взявшего детей в заложники в Москве, возбудили дело СК возбудил уголовное дело в отношении мужчины, незаконно удерживавшего детей в квартире в Москве.

23:05 Митрофанов: в УЕФА оценивают, что по уровню развития судейства и системы VAR РФС находится в топ-10 Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что Россия входит в топ-10 стран по развитию судейства и VAR.

23:02 Костин: ВТБ планирует построить две новые верфи в России ВТБ планирует построить две новые верфи за пять лет, на Дальнем Востоке и на Северо-Западе России, сообщил глава банка Андрей Костин.

22:58 Воздушную тревогу объявили в двух областях Украины Воздушная тревога объявлена в двух регионах Украины.

22:50 Тарасова: не вижу причин, почему у Загитовой не должно получиться в тренерстве Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о заявлении олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой о желании начать тренерскую карьеру.

22:49 Правительство Германии подготовило план действий на случай войны Германское правительство подготовило план на случай войны, он предусматривает переброску войск НАТО на восточный фланг, эвакуацию некоторых регионов, а также переход компаний к производству товаров, предназначенных только для оборонных целей.

22:45 Шольц: в ФРГ ужесточат наказание за исламистские нападения В Германии ужесточат наказание за исламистские и политически мотивированные нападения, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

22:36 Сильный взрыв произошёл недалеко от Еревана Взрыв произошёл в Котайкской области Армении недалеко от Еревана, сообщают местные Telegram-каналы. Видео инцидента публикуют в соцсетях. Как утверждается, это произошло в районе города Абовян.

22:35 Андреева — о поражении в полуфинале «Ролан Гаррос»: у меня весь матч были проблемы Российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о поражении в полуфинале «Ролан Гаррос».

22:34 Директор «Укргидроэнерго»: на Украине дело идёт к энергетической катастрофе На Украине дело идёт к «энергетической катастрофе», считает гендиректор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота.

22:34 Песков: Киев закрыл все двери для переговорного процесса Киев закрыл все двери для переговорного процесса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

22:26 Песков: Запад пытается придать саммиту в Швейцарии большую убедительность Запад пытается придать саммиту в Швейцарии большую убедительность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

22:21 Чернов назвал несправедливым отстранение сборной России от международных турниров Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался об отстранении сборной России от международных турниров.