Bloomberg: запугивание Россией помогает Туску давить внутреннюю оппозицию и набирать политические очки в ЕС

Строя стену на своей восточной границе, премьер-министр Дональд Туск стремится помешать «пророссийским силам одержать верх в Европе» и обойти своих противников из партии «Право и справедливость» на выборах в Европейский парламент, пишет Bloomberg. Однако риторика Туска резко контрастирует с тем, что было, когда он был лидером оппозиции и обвинял правительство партии «Право и справедливость» в несправедливом отношении к мигрантам.
Когда в мае на пограничника, патрулировавшего восточную границу Польши, напал мигрант, пытавшийся нелегально пересечь границу из Белоруссии, премьер-министр Дональд Туск поспешил на место происшествия. Стоя в военной форме в населённом пункте Дубиче-Черкевне, Туск пообещал использовать все необходимые средства, чтобы перекрыть границу и предотвратить то, что он назвал согласованной попыткой дестабилизировать Польшу.
Как отмечает Bloomberg, планы по укреплению границы несколькими уровнями заграждений стали главной темой польской кампании перед выборами в Европейский парламент, которые состоятся уже на этой неделе. Продвигая проект укрепления восточной границы «Восточный щит», на который Варшава потратит около $2,5 млрд, Туск стремится помешать «пророссийским силам одержать верх в Европе» и обойти своих противников из партии «Право и справедливость», которые уступили ему на выборах в Польше в октябре.
Впрочем, уточняет новостное агентство, риторика Туска резко контрастирует с тем, что было, когда он был лидером оппозиции. В конце 2022 года он называл бесчеловечным то, как армия отталкивает мигрантов, и обвинял правительство партии «Право и справедливость» в несправедливом отношении к людям на границе. Некоторые члены его партии «Гражданская платформа» даже отправили им помощь.
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