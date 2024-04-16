Bloomberg: Польша хочет под европейский «Небесный щит»

Польша планирует присоединиться к общеевропейской инициативе «Небесный щит», в которой уже участвует 21 страна, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление премьер-министра Дональда Туска. Польский лидер пояснил, что это необходимо для защиты от дронов и ракет, особенно учитывая, что Россия активно использует БПЛА на Украине.

Польский премьер-министр Дональд Туск заявил о намерении присоединиться к проекту по созданию общеевропейской системы ПВО, сообщает Bloomberg. Во время выступления на пресс-конференции глава Польши пояснил, что недавнее нападение Ирана показало, как важно иметь систему защиты, подобную израильскому «Железному куполу».

«У Европы нет причин не создавать свой собственный щит против ракет и беспилотников. Не нужно обладать большим воображением, чтобы понять, что мы тоже можем оказаться в опасной зоне», — цитирует агентство слова Туска.

В так называемую европейскую инициативу «Небесный щит» сейчас входит 21 страна. Туск добавил, что его планы уже поддержала Дания, и призвал ускорить подготовку инвестиций в противовоздушную оборону. По мнению политика, временной фактор имеет значение, учитывая, что Россия активно использует БПЛА на Украине.