Bloomberg: Польша хочет под европейский «Небесный щит»

22:40
Уровень воды в реке Тобол в Кургане достиг 804 см
Уровень воды в реке Тобол в городе Кургане достиг 804 см. На это указывают данные созданной местными властями онлайн-карты.
22:38
МВД Грузии задержало 11 человек на митинге в Тбилиси
Представители правоохранительных органов задержали 11 человек в ходе митинга в Тбилиси против закона об иноагентах.
22:33
Карякин считает, что ФИДЕ хотела бы вычеркнуть его из мировых шахмат
Российский гроссмейстер Сергей Карякин считает, что Международная шахматная федерация (ФИДЕ) хотела бы вычеркнуть его из мировых шахмат.
22:30
Краснов провёл встречу с министром юстиции Кубы
Генпрокурор России Игорь Краснов провёл встречу с министром юстиции Кубы Оскаром Мануэлем Сильверой Мартинесом.
22:24
Эрдоган подтвердил договорённость о визите Путина в Турцию
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил договорённость о визите российского коллеги Владимира Путина в Турцию.
22:18
Омбудсмен Грузии призвал полицию обеспечить свободу собраний для митингующих
Сотрудникам правоохранительных органов необходимо применять пропорциональную силу к митингующим в Тбилиси против законопроекта об иноагентах и обеспечивать их свободу собраний. С таким призывом к полицейским обратился омбудсмен Грузии Леван Иоселиани.
22:16
Роскомнадзор заблокировал работу Amazon Web Services и GoDaddy
Роскомнадзор заблокировал работу на территории России Amazon Web Services, GoDaddy.com и ещё восьми хостинг-провайдеров.
22:13
Сборная России по гандболу может сыграть с Ираном, Китаем и Южной Кореей
Федерация гандбола России планирует организовать товарищеские игры между женской сборной России и национальными командами Ирана, Китая и Южной Кореи.
22:01
МИД России: СБ ООН должен не допустить эскалации на Ближнем Востоке
Совет Безопасности ООН должен приложить усилия для недопущения эскалации на Ближнем Востоке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
21:52
Соседка: мать Мартыновой съехала с квартиры после покушения в 2007 году
Мать Антонины Мартыновой, обвиняемой в покушении на собственную дочь, съехала с квартиры после инцидента в 2007 году. Об этом рассказала RT её соседка.
21:50
Губерниев: в лыжах больше, чем в биатлоне, желающих тренироваться в сборной
Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о желании российских лыжников и биатлонистов тренироваться в составе национальной команды страны.
21:45
Эвакуацию объявили в пяти деревнях Абатского района Тюменской области
Жителей пяти деревень Абатского района Тюменской области призвали эвакуироваться в связи с угрозой затопления.
21:37
Фанаты «Барселоны» случайно забросали петардами автобус команды перед матчем ЛЧ
Болельщики испанской «Барселоны» непреднамеренно забросали петардами автобус команды перед матчем Лиги чемпионов против французского «Пари Сен-Жермен».
21:35
В Рязанской области возбудили дело после избиения подростков в электричке
Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после избиения двух подростков в электропоезде в Рязанской области.
21:28
Госдеп — о перехвате ракет над Украиной: США не хотят конфликта с Россией
Соединённые Штаты не сбивают ракеты в небе над Украиной, как это происходило при отражении атаки Ирана на Израиль, поскольку не хотят вступать в военный конфликт с Россией.
21:27
Кабмин определил ГТЛК единственным поставщиком БПЛА по госконтрактам
Правительство определило «Государственную транспортную лизинговую компанию» (ГТЛК) единственным поставщиком беспилотников по госконтрактам в 2024—2025 годах.
21:25
ЦСКА обыграл «Балтику» и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России
ЦСКА в ответном полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России обыграл калининградскую «Балтику».
21:18
Оператор телеканала «Рустави 2» пострадал при разгоне митинга в Тбилиси
Оператор грузинского телеканала «Рустави 2» пострадал в ходе разгона митинга против законопроекта об иноагентах в Тбилиси у здания парламента.
21:17
В подконтрольном ВСУ Херсоне произошли взрывы
Взрывы прозвучали в подконтрольном Киеву городе Херсоне.
21:13
Боррель: США и Британия не могут сбивать ракеты над Украиной, как над Израилем
Соединённые Штаты и Великобритания не могут участвовать в отражении ракетных атак на Украине, как это делается в Израиле. С таким заявлением выступил глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель.
21:06
Спецназ разгоняет протестующих у парламента Грузии
Спецназ МВД Грузии приступил к разгону митингующих у служебного входа в парламент.
21:04
Боррель объявил о начале подготовки к расширению санкций против Ирана
Внешнеполитическая служба Европейского союза приступает к работе над расширением санкций против Ирана. Как сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, это связано с якобы оказанием Тегераном военной помощи России.
20:58
Губерниев считает, что российские спортсмены отстранены надолго
Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался относительно соперничества российских и белорусских биатлонистов в минувшем сезоне.
20:56
Токаев назвал глупостью нагнетание истерии вокруг русского языка
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает глупостью нагнетание истерии вокруг использования русского языка.
20:45
Лукашенко пригрозил репрессиями губернаторам трёх областей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал губернаторов трёх областей страны улучшить ситуацию в сельском хозяйстве.
20:44
В аэропорту Тбилиси задержали корреспондента RT Дона Кортера
Корреспондента RT Дона Кортера задержали в аэропорту Тбилиси, у него забрали паспорт и телефон.
20:42
Краснов пригласил генпрокурора Кубы посетить ПМЭФ-2024 в Петербурге
Генпрокурор России Игорь Краснов пригласил кубинского коллегу Ямилу Пенью Охеду посетить Петербургский международный экономический форум — 2024, который пройдёт 5—8 июня в Санкт-Петербурге.
20:35
Белый дом: Байден не хочет углубления конфликта на Ближнем Востоке
Президент США Джо Байден не хочет войны с Ираном и углубления конфликта на Ближнем Востоке.
20:30
На матче ЦСКА и «Балтики» присутствуют порядка 700 «героев Крокуса»
Ответный матч ЦСКА с калининградской «Балтикой» в рамках полуфинала Пути РПЛ Кубка России посетят более 700 «героев Крокуса».
20:26
Генсек ООН в разговоре с главой МИД Ирана призвал Тегеран к деэскалации
Генсек ООН Антониу Гутерреш провёл переговоры с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном и призвал в разговоре к деэскалации ситуации с Израилем.
20:21
Экс-следователь: ставший свидетелем в деле Мартыновой мальчик прошёл экспертизу
Бывший следователь по особо важным делам Дина Пальчук рассказала, что мальчик, который был единственным прямым свидетелем в деле о покушении Антонины Мартыновой на дочь, прошёл экспертизу.
20:18
Уровень воды в реке Тобол достиг 794 см
Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 794 см.
20:17
РИА Новости: капитан хоккейного «Динамо» перейдёт в «Спартак»
Защитник и капитан московского «Динамо» Андрей Миронов подпишет контракт со столичным «Спартаком».
20:12
ВСУ обстреляли село Красный Октябрь Белгородской области
ВСУ обстреляли окраину села Красный Октябрь Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
20:08
Матыцин заявил, что называть российских спортсменов иноагентами недопустимо
Министр спорта РФ Олег Матыцин считает, что называть иноагентами планирующих принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже российских спортсменов недопустимо.
20:02
Байден продлил на год запрет на приём в портах США связанных с Россией судов
Запрет на приём в американских портах судов, которые ходят под флагом России или связаны с ней иным образом, продлён на год. Соответствующее решение принял президент США Джо Байден.
20:00
Спецназ появился на митинге у здания парламента в Тбилиси
На митинге против законопроекта об иноагентах у здания парламента в Тбилиси появился спецназ.
20:00
Бивол рассказал, кого хочет видеть в первом ряду в бою с Бетербиевым
Чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBA Дмитрий Бивол рассказал, кого хочет видеть рядом в поединке с чемпионом мира по версиям WBC, WBO и IBF Артуром Бетербиевым.
19:59
Агент Сафонов считает, что из РПЛ в нынешнем сезоне не вылетит ни одна команда
Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о борьбе за выживание в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
19:51
В Липецкой области обезвредили обломки запущенного со стороны Украины метеозонда
Обломки метеозонда, который был запущен с территории Украины, уничтожили в Липецкой области. Информацию об этом предоставил губернатор региона Игорь Артамонов.
19:50
Йеллен: США допускают ответ России на использование суверенных активов
Власти Соединённых Штатов допускают ответные действия России на использование суверенных активов, заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен.
19:43
Машина с бойцами СВО из Чувашии затонула в Воронежской области
Автомобиль с бойцами специальной военной операции из Чувашии затонул на территории Воронежской области.
19:35
Аэропорт Дубая не будет принимать рейсы до улучшения погодных условий
Международный аэропорт Дубая не будет принимать рейсы до улучшения погодных условий.
19:35
МЧС России: жителям Орска с начала паводка выдали более 500 тонн гумпомощи
Жителям города Орска Оренбургской области, пострадавшим в результате паводка, выдали более 500 т гуманитарной помощи.
19:33
Надаль одержал победу в своём первом матче после продолжительной паузы
Испанский теннисист Рафаэль Надаль пробился во второй круг турнира в Барселоне (Испания).
19:25
Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировали вблизи острова Гуам в Тихом океане
Мощные подземные толчки зарегистрировали у берегов американского острова Гуам в Тихом океане. Магнитуда землетрясения составила 5,5.
19:24
Заявки на участие в Казанском марафоне подали более 20 тысяч человек
Заявки на участие в Казанском марафоне подали свыше 20 тыс. человек, заявил глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов.
19:23
Гахов уступил ван де Зандсхулпу в первом круге турнира в Мюнхене
Российский теннисист Иван Гахов не смог пробиться во второй круг турнира в Мюнхене (Германия).
19:22
В Ростовской области мужчина умер при попытке задержания
В хуторе Апаринский Усть-Донецкого района Ростовской области мужчина умер при попытке его задержания сотрудниками правоохранительных органов.
19:18
Власти Кубани рассказали о роли импортозамещающих промпредприятий в экономике региона
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ознакомился с работой импортозамещающего предприятия во время поездки в Каневской район.