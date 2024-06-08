Эксперты предупреждают, что на выборах в Европарламент популисты и националисты смогут праздновать успех. Чиновники и официальные лица в Брюсселе ищут причины таких прогнозов. The Times сообщает, что в столице ЕС винят во всем российскую компанию дезинформации, которая играет на страхах европейцев. Но не все наблюдатели с этим согласны, многие считают, что такими заявлениями Брюссель хочет лишь отвлечь от своих провалов и предстоящих перемен.

В ЕС начались выборы в Европарламент, и по прогнозам, популисты и националисты значительно укрепят свои позиции. Наилучшие результаты ожидаются у «Братьев Италии», возглавляемых Джорджией Мелони, и «Национального объединения», француженки Марин Ле Пен. The Times сообщает, что чиновники в Брюсселе говорят о «высоком уровне дезинформации» в социальных сетях, «где радикальные правые имеют большую аудиторию».

При этом в распространении этой дезинформации обвиняют игроков извне. Например, Жозеп Боррель, возглавляющий дипломатическое ведомство ЕС, заявил, что «необходимо защитить избирательный процесс и европейские общественные дебаты от вредоносных иностранных игроков, которые хотят, чтобы Европа потерпела неудачу».

Ранее на этой неделе он обвинил Москву в том, что та организовывает «клеветнические кампании» против Еврокомиссии и лидеров стран ЕС. Сообщается также о распространении использования технологий искусственного интеллекта для подделок видео- и аудиоматериалов для дискредитации властей в ЕС.

Ссылаясь на зампреда Еврокомиссии Веру Юрову, The Times указывает, что наибольшему воздействию усилий «со стороны российской пропаганды» удостоились Франция, Германия и Польша. В каждой из которых были попытки сыграть на болезненных политических темах. Например, в Германии это миграционный кризис и безопасность, а во Франции — проблемы с летней Олимпиадой и беспорядки в Новой Каледонии.

Британское издание указывает, что не все согласны с заявлениями из Брюсселя, есть и критика, которая обвиняет ЕС в «маккартизме». «Вместо того чтобы противостоять своим неудачам, европейским элитам нужен козёл отпущения, чтобы сохранить своё влияние на народы Европы», — The Times цитирует слова Франка Фюреди, директора Mathias Corvinus Collegium в Брюсселе.

По оценке Фюреди, «разговоры о том, что Россия использует пропаганду, могут стать доминирующим нарративом, который поможет отвлечь общественность от истины о том, что перемены уже на подходе, поскольку нам предстоят выборы».