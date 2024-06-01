Игрок сборной Нидерландов Вербрюгген стал самым молодым голкипером на Евро за последние 60 лет

Голкипер английского «Брайтона» и сборной Нидерландов Барт Вербрюгген вышел на поле в стартовом составе сборной Нидерландов в возрасте 21 года и 303 дней.

Как сообщает Opta, это третий результат в истории Евро.

Моложе него были только вратарь сборной Испании Хосе Анхель Ирибар (21 год 108 дней) на Евро-1964 и голкипер Чехословакии Вильям Шройф (21 год 276 дней) на Евро-1960.

Встреча группы D проходит в Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион». Счёт в матче 0:0.

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Ранее сообщалось, что в Германии полиция открыла огонь во время шествия голландских болельщиков.