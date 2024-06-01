Инфарктная развязка: гол Дзакканьи помог Италии вырвать ничью в матче с Хорватией и выйти в плей-офф Евро-2024

Италия сыграла вничью с Хорватией в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы и пробилась в плей-офф. В первом тайме подопечные Лучано Спаллетти были ближе к тому, чтобы открыть счёт, но упустили свои моменты. А вот после перерыва Лука Модрич, хоть и не реализовал пенальти, но почти сразу же исправился, забив с игры. Тем не менее скуадра адзурра вырвала ничью на последней компенсированной минуте: вышедший на замену Маттиа Дзакканьи увенчал точным ударом смелый проход Риккардо Калафьори. В другой встрече Испания резервным составом взяла верх над Албанией благодаря голу Феррана Торреса.

Драма Модрича и замены Спаллетти

Постаревшую сборную Хорватии по итогам двух туров можно было назвать одним из главных разочарований группового этапа. Сначала она разгромно уступила Испании, а затем в концовке упустила победу над Албанией.

Однако действующие бронзовые призёры чемпионата мира сохраняли возможность не только пробиться в плей-офф, но и подняться на вторую позицию. Для этого необходимо было обыграть в последней встрече Италию. А вот даже ничья оставляла лишь гипотетические шансы на продолжение борьбы.

На руку «шашечным» была и статистика очных противостояний, ведь они всего раз в истории уступили скуадра адзурра — в далёком 1942-м в рамках товарищеского поединка.

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«Мы осознаём ситуацию, что для нас фаза матчей на вылет уже началась. Нужна только победа — три очка выведут дальше. Любой прочий расклад отправит нас домой. А так рано домой я не хочу», — был краток главный тренер команды Златко Далич.

Неудивительно, что «шашечные» с первых минут завладели инициативой и пошли вперёд. Соперники же, которых устраивала ничья, неслучайно выбрали расстановку с тремя центральными защитниками и спокойно оборонялись. Данный отрезок запомнился прежде всего кручёным выстрелом Луки Сучича в дальний угол, с которым не без труда справился Джанлуиджи Доннарумма.

Постепенно подопечные Лучано Спаллетти пришли в себя. Они включили высокий прессинг и стали высоко встречать хорватов. Всё это приводило к потерям и ошибкам. Особенно часто они пытались продраться вперёд через правый край, где Йошко Гвардиол зачастую оставался без подстраховки.

Активен на острие был и Матео Ретеги, заменивший Джанлуку Скамакку. В отличие от соотечественника, он меньше стремился действовать в подыгрыше, зато куда больше угрожал воротам и вынуждал оппонентов трудиться в поте лица. В одном из эпизодов он головой пробил в дальний, перепрыгнув Гвардиола, и лишь немного не попал в створ.

Но самый явный шанс упустил Алессандро Бастони. Розыгрыш углового закончился подачей Джованни Ди Лоренцо, и оставшийся без опеки защитник «Интера» с линии вратарской пробил под перекладину. Однако Доминик Ливакович в невероятном прыжке спас партнёров. Справился он чуть позже и с ударом Лоренцо Пеллегрини из пределов штрафной.

Действующие бронзовые призёры первенства планеты напомнили о себе лишь незадолго до перерыва, когда опять ненадолго перевели игру на чужую половину, но смотрелись бесхитростно и не придумали ничего интересного.

В раздевалке Далич произвёл замену, которая помогла взломать оборону маститого соперника. На поле появился ещё один нападающий, Анте Будимир. Это мгновенно принесло свои плоды. Мощный форвард принялся цепляться за мяч в чужой штрафной и сбрасывать его партнёрам.

Не успели коллективы возобновить игру, как «шашечные» заработали пенальти. Причём итальянцев свежий исполнитель, напротив, подвёл. После выстрела Андрея Крамарича снаряд угодил в отставленную руку Давиде Фраттези. Рефери поначалу не зафиксировал фол, но, отправившись к монитору и посмотрев повтор, изменил мнение.

Далее последовала настоящая драма. К точке подошёл Модрич. Казалось, 38-летний хавбек «Реала» не ошибётся в такой момент. Однако он пробил в правый от себя угол на удобной для вратаря высоте, а Доннарумма разгадал его замысел и выручил партнёров.

Итальянцы слишком рано бросились поздравлять Джанлуиджи, ведь уже в следующей атаке соперники всё же открыли счёт. Как раз Будимир, воспользовавшись забросом с фланга, пробил из-под Маттео Дармиана. Доннарумма опять чудом среагировал, но первым на добивании оказался тот самый Модрич. Таким образом, ветеран исправился за свою оплошность.

Скуадра адзурра тут же могла восстановить равновесие, но Бастони не воспользовался очередным стопроцентным шансом после подачи корнера. На этот раз он из пределов вратарской пробил выше.

Спаллетти попытался спасти игру с помощью замен. Он бросил в бой Федерико Кьезу, а затем и фактурного нападающего Джанлуку Скамакку. Наконец, в концовке вышли Николо Фаджоли и Маттиа Дзакканьи. И именно последнему суждено было стать главным героем.

Хотя у итальянцев мало что получалось. Хорваты спокойно оборонялись, перекрывая все свободные зоны, и фактически сели назад всей командой. В итоге до Ливаковича мяч практически не долетал.

Надежду скуадра адзурра подарили сразу восемь компенсированных рефери минут. «Шашечные» продолжали грамотно убивать время. В концовке даже они шли на чужую половину и контролировали там мяч. Вот-вот должен был прозвучать финальный свисток.

Но на 98-й минуте произошло немыслимое. Подопечные Спаллетти организовали редкий выпад, и Риккардо Калафьори отдал хорошую передачу на левый край. А там подключившийся Дзакканьи нанёс идеальный по точности удар в дальний без шансов для вратаря.

Так сборная Италии сотворила настоящее чудо. Хорваты же с двумя очками остались на третьем месте и рискуют досрочно завершить выступление на континентальном первенстве.

Гол Торреса и сухарь Райи

Мало кто мог предположить, что в преддверии заключительного тура группового этапа Албания сохранит шансы на попадание в 1/8 финала, играя в одной компании с Испанией, Италией и Хорватией. Правда, для того чтобы сотворить чудо, требовалось брать верх над набравшей отменный ход «красной фурией». С другой стороны, она уже обеспечила себе первое место в квартете и, казалось, Луис де ла Фуэнте должен был провести ротацию.

И он, в отличие от Юлиана Нагельсмана, накануне действительно полностью поменял ростер. В частности, на правом краю обороны нашлось место 38-летнему ветерану Хесусу Навасу. А для центрального защитника «Атлетика» Дани Вивиана данный матч стал всего третьим за национальную команду и дебютным — официальным. У «орлов» же не попал в заявку по причине дисквалификации форвард «Рубина» Мирлинд Даку. Зато опять с первых минут вышел футболист «Локомотива» Марио Митай.

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Дебют матча остался за албанцами, которые, как и в предыдущих противостояниях Евро-2024, попытались поставить превосходящего в классе соперника в тупик собственной активностью. Однако ни одного толкового подхода создать не удалось.

Зато стоило «красной фурии» включиться, как счёт был открыт. Дани Ольмо выполнил отличный разрезающий пас низом, а ворвавшийся в штрафную с правого фланга Ферран Торрес нанёс идеальный выстрел с рикошетом от штанги. При этом нападающий ещё и грамотно открылся на линии офсайда.

Впоследствии у болельщиков было не много поводов для проявления эмоций. У дружины Силвиньо не получалось ничего, кроме безадресных кроссов. Вспоминается разве что эпизод с падением Рея Маная в чужой штрафной в единоборстве с опекуном, но рефери нарушения правил не заметил.

Зато испанцы вполне могли увеличить отрыв. Например, дубль чуть не оформил Торрес. Воспользовавшись подачей с правого фланга, он нанёс удар головой, однако немного не попал в створ. Соперники же до перерыва записали себе в актив всего один выстрел в створ.

Во второй половине «красная фурия» вовсе перешла в энергосберегающий режим. Забить сразу после перерыва мог разве что Хоселу, но чуть-чуть не попал в девятку.

Далее инициативой владели албанцы. Но и они редко проникали в чужую штрафную. Показательно, что впервые Давиду Райе пришлось вступить в игру в районе 70-й минуты, когда он парировал выстрел Армандо Брои с лёту в ближний угол. Затем Кристьян Аслани приложился издали, но не попал.

В концовке «орлы» вовсе устроили некое подобие финального штурма и даже пару раз потревожили голкипера. Однако счёт остался неизменным. Фаворит, даже выставив второй состав, взял верх и завершил групповой этап не только с максимальным количеством набранных очков, но и без пропущенных мячей. Коллектив Силвиньо же отправляется домой.