Испания минимально победила Албанию в матче Евро-2024

Испания нанесла поражение Албании в матче третьего тура чемпионата Европы — 2024 в Германии.

Встреча в Дюссельдорфе на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил Ферран Торрес на 13-й минуте игры.

Таким образом, Испания заняла первое место в группе B, набрав девять очков. Албания расположилась на четвёртой позиции с одним баллом и потеряла шансы на выход в плей-офф.

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Ранее мяч Фюллькруга спас Германию от поражения в матче со Швейцарией на Евро.