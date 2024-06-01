Испания минимально победила Албанию в матче Евро-2024
Испания нанесла поражение Албании в матче третьего тура чемпионата Европы — 2024 в Германии.
Встреча в Дюссельдорфе на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» завершилась со счётом 1:0.
Единственный гол в матче забил Ферран Торрес на 13-й минуте игры.
Таким образом, Испания заняла первое место в группе B, набрав девять очков. Албания расположилась на четвёртой позиции с одним баллом и потеряла шансы на выход в плей-офф.
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Ранее мяч Фюллькруга спас Германию от поражения в матче со Швейцарией на Евро.