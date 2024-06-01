Мяч Фюллькруга спас Германию от поражения в матче со Швейцарией на Евро

Швейцария и Германия сыграли вничью в матче третьего тура чемпионата Европы — 2024.

Встреча во Франкфурте на стадионе «Дойче Банк Парк» завершилась ничьей — 1:1.

Хозяева могли первыми открыть счёт в матче. Но VAR отменил мяч Роберта Андриха из-за фола Джамала Мусиалы в чужой штрафной.

На 28-й минуте игрок Швейцарии Дан Ндой с передачи Ремо Фройлера отметился первым голом в матче. Во втором тайме команда могла удвоить преимущество, но VAR вновь отменил взятие ворот.

Окончательную точку в матче поставил Никлас Фюллькруг, забив в компенсированное время после паса Давида Раума.

Таким образом, Германия с первого места вышла в плей-офф, набрав семь очков. Швейцария также пробилась в 1/8 со второй позиции (пять очков).

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Ранее сообщалось, что Швейцария обыгрывает Германию после первого тайма, Шотландия и Венгрия не забили голов.