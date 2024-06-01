Швейцария обыгрывает Германию после первого тайма, Шотландия и Венгрия не забили голов
Сборная Швейцарии обыгрывает команду Германии в матче третьего тура чемпионата Европы — 2024.
Единственный гол в первой половине игры забил Дан Ндой на 28-й минуте. Ему ассистировал Ремо Фройлер.
Встреча группы А проходит во Франкфурте на стадионе «Дойче Банк Парк». Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.
В параллельном матче квартета Шотландия играет вничью с Венгрией (0:0).
За главными событиями чемпионата Европы по футболу 2024 года следите в спецпроекте RT.
Ранее сообщалось, что VAR отменил гол Германии в матче со Швейцарией на Евро.